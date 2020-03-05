Ford, iş hayatında fırsat eşitliğini destekleyici adımlar atıyor - Son Dakika
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Ford, iş hayatında fırsat eşitliğini destekleyici adımlar atıyor

6 saat önce

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "İş dünyasında kadınlara yönelik önyargıların kırıldığı, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın arttığı bir geleceğin öncüsü olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken, iş hayatında fırsat eşitliğini destekleyici adımlar atıyoruz.

Ford, iş hayatında fırsat eşitliğini destekleyici adımlar atıyor, System.String[]

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "İş dünyasında kadınlara yönelik önyargıların kırıldığı, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın arttığı bir geleceğin öncüsü olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken, iş hayatında fırsat eşitliğini destekleyici adımlar atıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ford Otosan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre,şirket 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı reklam filminde iş hayatında her 5 kadından 4'ünü etkileyen "cam tavan" sorununu işledi.

Çalışma hayatında başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere her türlü eşitliğin sağlanması için çalışan Ford Otosan, bu soruna dikkat çekmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir reklam filmi hazırladı.

İş hayatında her 5 kadından 4'ünü etkilemesine rağmen Türkiye'de çok bilinmeyen "cam tavan" hakkında bilinçlendirici özelliğe sahip film, kadınların bu engel nedeniyle kariyerlerinde ciddi sorunlar yaşadığını anlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, iş dünyasında kadınlara yönelik önyargıların kırıldığı, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın arttığı bir geleceğin öncüsü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, iş hayatında fırsat eşitliğini destekleyici adımlar attıklarını bildirdi.

Kurum olarak hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile tüm çalışanların eşit fırsatlardan yararlanmasının mümkün olduğu bir ortam yarattıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

"Kadın çalışanlarımızın oranını her yıl arttırmaya devam ederken, gerek sahada gerek ofislerimizde çalışanlarımızın eşit temsiliyetini önemsiyoruz. Gölcük fabrikamız Türkiye'de en çok kadın çalışanın bulunduğu fabrikalar arasında yer alırken, üretim atölyelerimizde çalışanların yüzde 25'ini kadınlar oluşturuyor. Bununla birlikte kadınların çalışma hayatında güçlenmesinin önündeki önemli engellerden biri görünmeyen önyargılar. Bu önyargıları tespit ederek ortadan kaldırmak için harcanacak çabalar büyük önem taşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırladığımız videomuzun toplumun geniş kesimlerinde 'Cam Tavan' ile ilgili farkındalığı artıracağına inanıyoruz."

Açıklamada verilen bilgiye göre, şirket herkesi "cam tavan" hakkında bilinçlenmeye çağırıyor.

Ford Otosan, 2013'te imzaladığı 'İş'te Eşitlik' bildirgesine ek olarak BM Kadın Birimi tarafından yürütülmekte olan HeForShe hareketi kapsamında fırsat eşitliği ve istihdamda pozitif ayrımcılık politikalarını destekliyor ve uyguluyor.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak, tedarikçilerini de bu prensipleri imzalamaya ve otomotiv sektöründe kadın çalışan sayısının artmasında destekçi olmaya davet ediyor.

Haydar Yenigün, Ford Otosan, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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