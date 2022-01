Ford, Karavanist & Outdoorist Fuarları'nda kampseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Ford, rotasını doğaya çevirenleri ve aktif yaşam tarzını benimseyenleri bugün başlayıp 16 Ocak'ta sona erecek TÜYAP'taki Karavanist & Outdoorist Karavan Fuarı'na bekliyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle son dönemde kalabalıktan uzaklaşmak, doğaya dönmek şehirden kaçmak ve alternatif rotalar deneyimlemek isteyenler, doğadaki tatil seçeneklerine yöneliyor.

Ford markası mevcut hedef kitlesi içerisinde de yer alan aktif yaşam tarzını benimseyen, doğada özgürce vakit geçirmek ve kamp yapmak isteyenleri birbirinden konforlu, yüksek performanslı, şık tasarımlı araç modelleriyle, bugün başlayıp 16 Ocak'ta sona erecek TÜYAP'ta Karavanist & Outdoorist Fuarları'nda buluşturuyor.

Kamp, karavan ve doğa tutkunlarını bir araya getiren fuarda, geniş hacmi sayesinde yaratıcı dokunuşlarla kolayca karavana dönüşebilen Ford Transit 350E Van RWD A/T, tam fonksiyonlu bağımsız bir karavan ünitesine sahip yeni Ford Ranger Stormtrak, kamp malzemeleri, portatif bir mutfağa sahip kamp çekmecesi ve çadır yükleme imkanı veren Ford Ranger Raptor ile yeni Tourneo Connect Active ve ilk kez sergilenecek yeni Tourneo Courier Titanium Plus modelleri Karavanist & Outdoorist Karavan Fuarları'nda doğaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bu araçlarla birlikte karavan dönüşümünde hem araç sahiplerine hem de üst yapıcılara kolaylık sağlayacak Transit karavan donörü 350E Van RWD A/T ve Transit Skeletal Kamyonet de fuarda Ford standında ziyaretçilerle buluşuyor. Katılımcılar Ford'un sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, teknik malzemeler dışında, kalan yüzde 75'i geri dönüştürülebilir malzemeden tasarlanan standında, 8 gün boyunca Ford'un araçlarıyla tanışma fırsatı buluyor.

Ford Transit Van 350E modeli kolayca karavana dönüşüyor

Ford Transit'in 350E Van modeli, 2.0L Panther Ecoblue motoru, geniş iç hacmi, yüksek tavanı ve taşıma kapasitesindeki geliştirmeler sayesinde, kolaylıkla karavana çevrilebilirken ikonlaşmış tasarımını bir dizi gelişmiş teknoloji ile bir araya getiriyor. Şerit değiştirirken veya geri viteste giderken diğer yol kullanıcılarının varlığı konusunda kullanıcıları uyaran çapraz trafik uyarı sistemi destekli kör nokta uyarı sistemi, alt aydınlatmalı yeni yüksek düzey 180 derecelik geri görüş kamerası ve 180 derece geniş açılı ön kamera, doğada keyifle vakit geçirmek isteyenlere güvenli bir sürüş sunuyor.

Ranger ve Raptor her arazide zorlu şartlara dayanıyor

Sınıfında çıtayı yükselten Ford Ranger ve Ranger Raptor modelleri, kullanıcılarına gerçek off-road pikap performansını ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yaya algılama ve akıllı hız sınırlama gibi özellikler de dahil ileri teknoloji sürüş destek sistemleri ile pikap pazarındaki standartları yeniden belirleyen Ford, 2.0L Panther Ecoblue 213PS 500Nm Bi-Turbo A/T ve 2.0L Panther Ecoblue 170PS M/T & A/T motor seçeneklerine sahip Ford Ranger ve 2.0L Panther Ecoblue 213PS 500Nm Bi-Turbo A/T motorlu Ford Ranger Raptor modeliyle en zorlu arazi şartlarını başarıyla tamamlıyor.

Ford Ranger Raptor'un arka yük bölümü, içinde lavabo, ocak ve kamp eşyalarının koyulabileceği kamp çekmecesi taşımaya olanak sağlarken her iki modele de kamp keyfini konforlu kılacak ekipmanların yanı sıra çadır veya karavan eklenebiliyor.

Tourneo Ailesi ile açık hava aktiviteleri

Yeni tasarımı ve işlevselliğiyle ekstra hacim sunan Tourneo Ailesi'nden Tourneo Connect Active ve Tourneo Courier Yeni Titanium Plus modelleri de Ford'un Karavanist & Outdoorist Fuarları'nda sergilenecek araçlar arasında.

Taşıdığı off-road ruhuyla açık hava aktivitelerini kolaylaştırmak için tasarlanan Tourneo Connect Active, hafif arazi koşullarında rahat kullanım sağlamak için artırılmış yerden yüksekliğiyle daha yüksek sürüş pozisyonu ve isteğe bağlı mekanik "Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel" seçeneğiyle sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan tavan rayları, bisiklet, kano, kamp malzemeleri gibi pek çok eşyayı taşımak için pratik bir çözüm getiriyor. Güç, performans ve yakıt verimliliği arasında bir denge kuran Tourneo Courier Yeni Titanium Plus ise, yolcuları ve bagajı çeşitli kombinasyonlarda taşıyabilme imkanı veren, öne doğru yatırılabilen ve 2 parça (2+1) katlanabilen arka koltuklarıyla öne çıkarken, 1656 litreye varan bagaj hacmi ve ayarlanabilir bagaj bölmesi sayesinde kamp malzemeleriyle beraber soluğu doğada almak isteyenlere kullanışlı bir alana sahip.