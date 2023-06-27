Ford Motor, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacak - Son Dakika
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Ford Motor, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacak

27.06.2023 21:02

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, büyüme ve değer yaratmaya yönelik planı kapsamında ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkileyen işten çıkarmalar yapacak. Konuya ilişkin The Wall Street Journal'daki haberde şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği aktarılıyor.

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacak. The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği belirtiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, büyüme ve değer yaratmaya yönelik Ford+ planının gerçekleştirilmesinin; kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, önceliklere yatırım yapmayı ve ihtiyaç duyulan yeteneklere uyacak şekilde personel ayarlamayı içerdiği kaydedildi. Bu kapsamda yapılacak işten çıkarmaların, öncelikle ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği bildirildi.

EN AZ BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Açıklamada, işten çıkarmalardan etkilenenlere kıdem tazminatı, yan haklar ve yeni kariyer fırsatları bulmaları için önemli yardım sunulacağı ifade edildi. The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği aktarıldı.

GEÇEN YIL 3 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON VERMİŞLERDİ

Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.
Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.

Kaynak: AA
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