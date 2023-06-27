Merkez Bankası rezervi en büyük haftalık artışını yaptı

Rusya'daki isyan sonrası kayıplara karışan Wagner liderinin nerede olduğu ortaya çıktı

Çeşme'deki "Tuvalet 50 lira" tabelasının sahibi kendini böyle savundu

11 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremlerin Türkiye'ye faturası belli oldu

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacak. The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği belirtiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, büyüme ve değer yaratmaya yönelik Ford+ planının gerçekleştirilmesinin; kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, önceliklere yatırım yapmayı ve ihtiyaç duyulan yeteneklere uyacak şekilde personel ayarlamayı içerdiği kaydedildi. Bu kapsamda yapılacak işten çıkarmaların, öncelikle ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği bildirildi.

EN AZ BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Açıklamada, işten çıkarmalardan etkilenenlere kıdem tazminatı, yan haklar ve yeni kariyer fırsatları bulmaları için önemli yardım sunulacağı ifade edildi. The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği aktarıldı.

GEÇEN YIL 3 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON VERMİŞLERDİ

Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.