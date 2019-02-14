Son Dakika Haberleri: Ford Motor İngiliz Siyasetçileri Uyardı: "Ab'den Anlaşmasız Ayrılmanın Korkunç Sonuçları Olur"

Ford Motor İngiliz Siyasetçileri Uyardı: "Ab'den Anlaşmasız Ayrılmanın Korkunç Sonuçları Olur"

1 saat önce

İngiltere'deki fabrikalarında 13 bin işçi istihdam eden Ford Motor otomobil firması, İngiliz politikacıları uyararak, AB'den anlaşmasız ayrılmanın korkunç sonuçları olacağını söyledi.

Ford Motor İngiliz Siyasetçileri Uyardı:
İngiltere'deki fabrikalarında 13 bin işçi istihdam eden Ford Motor otomobil firması, İngiliz politikacıları uyararak, AB'den anlaşmasız ayrılmanın korkunç sonuçları olacağını söyledi.

Ford'un ABD'nin Michigan eyaletindeki merkezinden yapılan açıklamada "Biz uzun süredir, hükümet ve parlamentoya ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmaması konusunda birlikte çalışması çağrısında bulunduk. Avrupa'daki işimizde rekabetçiliğimizi korumak için gereken faaliyeti yapacağız" denildi.

Açıklama, İngiltere'nin Times gazetesinin, Ford otomobil üreticisinin, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi yaparak üretim tesislerinin İngiltere'nin dışına taşımak için hazırlık çalışmalarına başladığını söylediği yazmasından sonra yapıldı. Bu konuda henüz herhangi bir karar almadığı uyarısında bulunan ABD'li dev otomobil firması, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının İngiltere'nin otomobil sanayii ve şirketin üretim tesisleri için felaket olacağını söyledi.

Theresa May'in AB ile Brexit konusunda yeniden görüşmeye çalışması konusunda milletvekillerinin desteğini alması hususunda bir çıkmaz bulunduğu belirtildi. AB yetkilileri çıkmazı aşabilmek için yeniden görüşebileceklerini ancak yeni bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi.

BMW AG ise, AB'den anlaşmasız ayrılmanın gerçekleşebileceğini hesaba katarak, Brexit'in yürürlüğe gireceği 29 Mart yaklaştıkça Brexit bağlantılı kararlarını mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalıştığını belirtti. BMW İngiltere'deki yatırımlarını geçtiğimiz yıl yüzde 46'ya düşürmüştü. BMW, Oxford'daki Mini otomobil markasının üretimini 1 Nisan itibariyle askıya aldığını açıkladı.

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Brexit sebebiyle satışların ve Çin'e yaptığı ihracatın düşmesinden dolayı 4 bin 500 kişiyi işten çıkarttığını söyledi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

İngiltere, Avrupa Birliği, Ford, Ekonomi
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