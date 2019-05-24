Son Dakika Haberleri: Ford, öğrencilerin eğitimi için araç hibe etti

Ford, öğrencilerin eğitimi için araç hibe etti

7 saat önce

Ford Otosan tarafından, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine araç hibe edildi.

Ford, öğrencilerin eğitimi için araç hibe etti, System.String[]
Ford Otosan tarafından, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine araç hibe edildi.
Muş Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin pratik eğitimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi açısından yapılan hibenin faydalı olduğunu söyledi.
İlci, "Bu anlamda rahmetli Mustafa Koç'un 'meslek lisesi memleket meselesi' demesi bugün burada karşılık buluyor. Bundan dolayı da kendilerine müteşekkiriz. Allah rahmet etsin." dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Satış Müdürü Arda Acar ise 41 ilde 71 aracı hibe olarak meslek liselerine teslim edeceklerini ifade etti.
Projenin amacının öğrencilerin en yeni teknolojilerle eğitimlerini tamamlayıp meslek hayatına hazır bir şekilde geçmelerini sağlamak olduğunu anlatan Acar, bundan sonra da farklı projeleri olacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:16 Kaynak: AA
Metin İlci, Ford Otosan, Muş, Güncel
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