Ford Otomotiv, Türkiye'nin lideri!
1 saat önce
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Ford Otomotiv, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:48
İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Ford Otomotiv
, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi oldu.
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