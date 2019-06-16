Son Dakika Haberleri: Ford Otomotiv, Türkiye'nin lideri!
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Ford Otomotiv, Türkiye'nin lideri!

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Ford Otomotiv, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi oldu.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Ford Otomotiv, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:48 
Türkiye, Ford Otomotiv, Ekonomi
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