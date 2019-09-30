Son Dakika Haberleri: Ford Otosan'a Institutional Investor'dan 3 önemli ödül
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Ford Otosan'a Institutional Investor'dan 3 önemli ödül

30 dakika önce

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, yatırımcı ilişkileri camiasının en prestijli kurumlarından Institutional Investor tarafından yapılan 2019 yılı algı araştırmasında otomotiv sektöründe 3 kategoride liderliğe oturdu.

Ford Otosan'a Institutional Investor'dan 3 önemli ödül, System.String[]

Ayrıca EMEA Bölgesindeki 369 şirketin oylandığı araştırmada Ford Otosan yalnızca 44 şirketin uygun görüldüğü "Most Honoured Company – En İtibarlı Şirketler" listesinde yer aldı.

Ford Otosan, yatırımcı ilişkileri alanında dünya çapındaki en prestijli kurumlardan ABD merkezli Institutional Investor tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı algı araştırmasının sonuçlarına göre "En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli", "En İyi CFO" ve "En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı" kategorilerinde adını liderliğe yazdırdı ve otomotiv sektöründe 3 kategoride de en yüksek puanı toplayarak 'birincilik' elde etti.

"En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli" kategorisinde Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, "En İyi CFO" kategorisinde Ford Otosan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Toprakoğlu "Birincilik" kazanırken, Ford Otosan, uyguladığı yatırımcı ilişkileri programı ile "En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı" kategorisinde de liderliğe oturdu. Şirket ayrıca aldığı oylarla "Most Honoured Company – En İtibarlı Şirketler" listesine girmeye hak kazanan 44 şirketin içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Institutional Investor tarafından gerçekleştirilen EMEA Yönetim Ekibi 2019 araştırmasında departmanın bilgi ve yetkinliği, yatırımcı toplantılarının niteliği, kurumsal doküman ve yatırımcı bilgilendirme kitlerinin kalitesi, çevresel, sosyal ve yönetimsel konularında faydalı içerik raporlama, kurumsal yönetişim uygulamaları gibi farklı kriterler dikkate alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ford Otosan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:05 Kaynak: Bültenler
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