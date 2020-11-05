Ford Otosan, Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine araç hibe etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığıyla Koç Holding arasında imzalanan 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü' kapsamında, Ford Otosan AŞ. tarafından Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine sıfır araç hibe edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yaptığı konuşmada, öğrencilerin pratik eğitimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi açısından yapılan hibenin çok önemli olduğunu belirtti.

Yıldız, hedeflerinin mesleki ve teknik liselerimizde okuyan öğrencilerimizi, kendi işlerini yapmaları konusunda cesaretlendirmek ve gençlerin teknik uzmanlık konusundaki algısını iyileştirmek olduğunu dile getirdi.

Ford Otosan AKOTO Genel Müdürü Murat Kılıç ve İl Müdürü Yakup Yıldız'ın karşılıklı imzaları sonrasında araç okula teslim edildi.

Okulda yapılan törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Ford Otosan A.Ş. Balıkesir AKOTO Genel Müdürü Murat Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Refik Olgun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Uzun, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.