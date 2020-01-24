Ford Otosan'dan endüstri 4.0'ı destekleyen yeni merkez

Ford Otosan, endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini Kocaeli fabrikasında devreye aldı.

Şirket açıklamasına göre, akıllı fabrika uygulamaları ile Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "Global Lighthouse Network" listesine girmeye hak kazanan Ford Otosan, endüstri 4.0'a yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda bir adımı daha tamamladı.

Şirket, Kocaeli fabrikasında nesnelerin interneti (IoT) ve endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini kullanıma alırken, elektrikli araç üretimine yönelik çalışmaları kapsamında da endüstri 4.0 uyumlu aluminyum ve çelik sac şekillendirme yeteneği olan yeni pres hattını kullanıma aldı.

Ford Otosan, Kocaeli fabrikasında devreye aldığı tüm makineleri birbirine bağlayan bir yazılım platformu üzerinde yapay zeka algoritmaları ile veriden değer yaratmayı hedefliyor.

Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi sayesinde akıllı sensörler ile anlık olarak tüm süreçlerin koordinasyon ve takibi gerçek zamanlı olarak sağlanacak. Geliştirilen algoritmalar adaptif bir üretim süreç yönetimine imkan sağlarken, sistemde oluşabilecek arızalar daha erken teşhis edilebilecek.

Tesiste geniş bant aralığına sahip kablosuz haberleşme teknolojisi sayesinde tüm makine ve enstrümanların uzaktan erişim ve kontrolü mümkün olacak. Otomatik üç boyutlu kalibrasyon sistemi ile geometrik doğruluğun sürekliliği sağlanacak, yeni nesil motor ve sürücüler ile de enerji tüketimi yüzde 10 azalacak.

Toplam 2,2 milyon avroluk yatırım ile hayata geçirilen Yüksek Hızlı İşleme Merkezi, gelişmiş otomasyon alt yapısı sayesinde 7/24 çalışma imkanı sunuyor. Böylece, yıllık iç kaynak işleme kapasitesi yüzde 18 oranında artarak 160 kalıp/yıl temposuna ulaşırken, hidrostatik yataklama teknolojisiyle de yüzde 30 daha yüksek ilerleme hızı yakalandı.

11,2 milyon avroluk yatırımla pres kapasitesi yıllık 500 bin araca yükseliyor

Ford Otosan'ın elektrikli araç üretimine katkı sunmasını da amaçladığı, 11,2 milyon avroluk yatırımla devreye alınan yeni pres hattı "Hat 30" ise Kocaeli fabrikasında pres kapasitesini yıllık 500 bin araç üretimini destekleyecek noktaya ulaştırdı.

Büyük pres parçalarının üretiminde dış kaynak kullanımını azaltan "Hat 30" projesiyle geleceğin otomotiv trendlerine hizmet edecek yeni elektrikli araç projelerinin aluminyum sac parça üretim ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor.

Mekanik sac merkezleme yerine "optik merkezleme teknolojisi" sisteminin devreye alındığı "Hat 30" projesi ile dakikada 6 parça olan üretim hızı yüzde 33 oranında artırılarak dakikada minimum 8 parçaya çıkarıldı ve çekme preslerinde ses analizi ile tüm parçalarda incelme/yırtık tespit sistemi devreye alındı. Hat sonunda 2 bin metrekareye varan alan kazancı için hat sonu "T-Konveyör" sistemi kullanıldı.

"Otomotiv sanayisi hızla dönüşüyor"

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, endüstri 4.0 uygulamaları ile otomotiv sanayinde üretim ve rekabetin hızla dönüştüğünü ve yeni bir sürece girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ford Otosan olarak, akıllı fabrika olarak adlandırdığımız endüstri 4.0 çalışmalarımızı uzun soluklu yaptığımız yatırımlarla sürdürüyoruz. Bu yatırım ve çalışmalarımız sonucunda Kocaeli Fabrikamız, Türkiye'de bir ilk olarak, geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dünyada kabul ettiği ilk 16 fabrikadan biri olarak 'Global Lighthouse Network' ağına katıldı.

Ford'un tüm dünyada bu listeye giren ilk fabrikası olan Kocaeli fabrikamızda şimdi de endüstri 4.0 uyumlu yeni pres hattımız ve Yüksek Hızlı İşleme Merkezimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz. Her iki proje için de otomotiv sektörünün sadece bugünkü değil, gelecekteki üretim taleplerini de karşılayabilecek, endüstri 4.0'a uyumlu bir geliştirme süreci yürüttük. Bu gelişmeleri paylaşmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz."