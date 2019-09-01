Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu
2 saat önce
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:12 Kaynak: AA
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu yapıldı.
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