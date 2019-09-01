Son Dakika Haberleri: Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu
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Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu

2 saat önce

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu yapıldı.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu yapıldı.

Ford Otosan, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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