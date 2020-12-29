Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün: "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki STA'yı memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin, "Brexit süreciyle belirsizliğin hakim olduğu ticari ilişkilerin, hem Birleşik Krallık hem Türkiye ekonomisi için olumlu yönde bir anlaşma ile sonuçlanmasını ve ticari ilişkilerin kesintisiz yürümesine yönelik bu son derece önemli adımın atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından ticari ilişkilerin kesintisiz devam etmesinin Türk otomotiv endüstrisi için olduğu gibi Ford Otosan için de kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yenigün, "Brexit süreciyle belirsizliğin hakim olduğu ticari ilişkilerin, hem Birleşik Krallık hem Türkiye ekonomisi için olumlu yönde bir anlaşma ile sonuçlanmasını ve ticari ilişkilerin kesintisiz yürümesine yönelik bu son derece önemli adımın atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Süreçteki takipleri ve gayretleri için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcılarımız Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna Turagay, Genel Müdürümüz Hüsnü Dilemre, Genel Müdür Yardımcımız Atilla Bastırmacı ve Daire Başkanımız Elif Yücel Gürsoy'un yanı sıra Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Birleşik Krallık Ticaret Komiseri Judith Slater ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği Brexit Görev Gücü olmak üzere iki ülke arasındaki STA'nın hayata geçirilmesinde emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Anlaşmanın imzalanma hızı iki ülke arasındaki kuvvetli ekonomik bağın bir göstergesi"

Anlaşmanın imzalanma hızının iki ülke arasındaki kuvvetli ekonomik bağın bir göstergesi olduğuna inandıklarını belirten Yenigün, "Ford ve Ford Otosan olarak halihazırda yüzde 10'dan daha fazlasını üstlendiğimiz bu ticaret hacminin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması ile önümüzdeki dönemde ülkelerimizin refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Otomotiv sanayimizin global arenadaki itibarının ve rekabet avantajının korunması için büyük öneme sahip bu anlaşmayla Birleşik Krallık ile olan ticaret hacminin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek büyüyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Otomotivde karşılıklı ticaret hacmi göz ardı edilemez bir düzeye ulaştı"

Haydar Yenigün, Birleşik Krallık'la olan otomotiv ticaretine ilişkin rakamları paylaşırken, şunları kaydetti:

"Bugün Brexit kapsamında AB'den ayrılma sürecinde olan Birleşik Krallık, 2019 yılında 11,2 milyar dolar ile Almanya'nın ardından ülkemizin en çok ihracat yaptığı ikinci pazar. İhracatın lokomotifi Türk otomotiv sanayi için bu ihracattan yüzde 10 pay alan Birleşik Krallık, kritik öneme sahip. 2019 yılı verilerine göre, ana sanayi olarak Birleşik Krallık'a yapılan ihracat adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Türkiye'de Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Birleşik Krallık ticari araç pazarına baktığımızda ise yılda yaklaşık 388 bin adet yeni araç satışı gerçekleşirken, bu satışların yaklaşık 1/3'ü Türkiye'den ihraç edilen araçlardan oluşuyor ve en çok satılan ilk 10 ticari araç içinde birinci ve üçüncü sırada da yine Türkiye'de üretilen Ford Transit model araçlar yer alıyor.

Birleşik Krallık'ın ihracatını incelediğimizde ise Türkiye, motor ihraç ettiği ülke sıralamasında ikinci sırada, otomotiv ihracatında ise beşinci sırada yer alıyor. Yıllardır süren ekonomik ve stratejik iş birliği sayesinde özellikle otomotivde karşılıklı ticaret hacmi göz ardı edilemez bir düzeye ulaştı. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından ticari ilişkilerin kesintisiz devamı bu nedenle son derece önemli."