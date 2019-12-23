Ford Otosan, hizmet ihracatıyla lider

Ford Otosan, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HİB) düzenlediği Hizmet İhracatı araştırmasında Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, 2018 yılında gerçekleştirdiği 68 milyon 604 bin dolarlık mühendislik ihracatı ile liderliği elinden bırakmadı.

Ford Otosan, HİB tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı araştırmasında, 2018 yılında gerçekleştirdiği 68 milyon doları aşkın mühendislik ihracatıyla Türkiye'nin lider kuruluşu seçildi.

Global pazarlar için rekabetçi ürünler tasarlayıp geliştiren Ford Otosan 2010 yılından bu yana toplam 646 milyon ABD dolarlık mühendislik ihracatı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, son 4 yıldır Türkiye'nin ve son 8 yıldır otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu olarak, mühendislik ihracatının da lideri olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Gökçelik, şunları kaydetti:

"Ford Otosan olarak, sadece bugünün değil, geleceğin teknolojilerine odaklanmaya devam ediyor, Ar-Ge çalışmalarımızı, sürdürülebilirliğimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. 1961'den bu yana kesintisiz bir şekilde devam eden, Ar-Ge alanındaki yatırımlarımız sayesinde artan mühendislik bilgi birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı. Çalışmalarımız ve yatırımlarımız sayesinde bugün, komple bir aracı, motoru da dahil olmak üzere, sıfırdan ticari bir ürün oluşana kadar tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için gerekli tüm yetenek ve altyapıya sahip tek Türk şirketiyiz ve Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumundayız. Ticari araçlarda sahip olduğumuz mühendislik bilgi birikimimiz çok önemli boyutlara ulaştı. Sadece Türkiye'de değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda, gerçekleştirdiğimiz mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne katkılarımızı artırarak sürdürüyoruz."