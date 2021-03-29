Ford Otosan'ın elektrikli araç üretim tesisinin çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerini KARÇEL yapacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL), Türkiye'nin bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi olacak Ford Otosan'ın projesinde 4 bin tonluk çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerini yapacağı bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Rusya'da liman genişleme, "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanıyla Afrika'da demir yolu hatları kurulumu, Tayland'da rafineri modernizasyonu gibi birden çok uluslararası projede yer alan KARÇEL'in ihracata sunduğu katkıların yanı sıra yurt içinde de önemli projelere imza atarak ithalata karşı önemli bir duruş sergilediği belirtildi.

KARÇEL'in Türkiye'nin bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi olacak Ford Otosan'ın projesinde 4 bin tonluk çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri ihalesini kazandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, Çanakkale Köprüsü ve Ordu Çamsan MDF-3 tesis yatırımı imalatlarını, Şişecam soğuk fırın tamirlerini, Afşin Elbistan A-Termik Santrali modernizasyonu ve Siirt'te yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi kurulum, inşaat ve montajını paket olarak üstlendi. Pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı ve ekonomik faaliyetlerimizin zorlaştığı günlerde, üretim ve istihdam rekoru kıran şirketimiz KARÇEL, aldığı bu büyük projeyle bir kez daha sektördeki itibarını ve gücünü yukarılara taşıdı.

Özellikle son yıllarda, otomotiv sektöründe gözle görülür bir yükseliş ivmesi yakalayan Türkiye, gerçekleştirilecek bu son yatırımla otomotiv sanayisinin uluslararası pazarında fark yaratacak bir konuma gelmiştir. Ülkemizin büyük yatırımlarının yanında Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşu olarak yer almaktan mutluluk ve gurur duymaktayız."