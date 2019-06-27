Son Dakika Haberleri: Ford Otosan, inovasyonda Avrupa ikincisi
Son Dakika Ekonomi Haber

Ford Otosan, inovasyonda Avrupa ikincisi

1 saat önce

Ford Otosan, Ford ve otomotiv gösterge panelleri ve otomotiv elektroniği ürünleri tedarikçisi Takosan'ın işbirliğinde, 120 küresel tedarikçi ve 20 ulusal ticaret birliğini bir araya getiren Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği tarafından 2019 CLEPA İnovasyon Ödülü kategorisinde ikincilik...

Ford Otosan, inovasyonda Avrupa ikincisi, System.String[]
Ford Otosan, Ford ve otomotiv gösterge panelleri ve otomotiv elektroniği ürünleri tedarikçisi Takosan'ın işbirliğinde, 120 küresel tedarikçi ve 20 ulusal ticaret birliğini bir araya getiren Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği tarafından 2019 CLEPA İnovasyon Ödülü kategorisinde ikincilik ödülü verildi.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, firmanın 5.7 milyar dolar gelir ile Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğunu söyledi ve ekledi, " Türkiye'nin toplam ticari araç ihracatının ise yüzde 74'ünü tek başımıza gerçekleştirdik. Hızla dönüşen, dijitalleşen dünyamızda endüstri 4.0, Ar-Ge ve inovasyon konularında dünya standartlarını belirler hale geldik. Doğru işbirlikleriyle, inovasyon gücümüzle, yerli üretimimiz ve mühendisliğimizle çıtamızı her geçen gün daha da yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.
2018'de 5 kıtada 94 ülkeye araç ve parça ihracatı gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz yıl ihracat adetlerini  yüzde 11 artırdı ve adet sayısı 328 bin 892'ye ulaştı.
Ford Otosan, ayrıca uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde de ilk 10'a giren tek otomotiv şirketi olmaya hak kazandı. Şirket, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında ise 31 milyar liralık satış ile 2017'de olduğu gibi 2018 yılında da liderliğini sürdürdü. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:56 Kaynak: DHA
Avrupa, Ford Otosan, Ford, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma Atletico Madrid, Joao Felix için Benfica'ya serbest kalma bedeli olan 126 milyon euro teklif etti Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:51:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ford Otosan, inovasyonda Avrupa ikincisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]