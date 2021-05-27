Ford Otosan, kurumsal girişim sermayesi şirketi "Driventure"ı kurdu - Son Dakika

Ford Otosan, kurumsal girişim sermayesi şirketi "Driventure"ı kurdu

27.05.2021 14:40
Ford Otosan, kurumsal girişim sermayesi şirketi

Ford Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği 2 milyar avroluk Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımının ardından otomotiv sanayinin dönüşümünde rol üstlenecek yeni nesil teknolojileri Türkiye girişim ekosistemi ile hayata geçirmek üzere kurumsal...

Ford Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği 2 milyar avroluk Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımının ardından otomotiv sanayinin dönüşümünde rol üstlenecek yeni nesil teknolojileri Türkiye girişim ekosistemi ile hayata geçirmek üzere kurumsal girişim sermayesi şirketi "Driventure"ı kurdu.

Şirket açıklamasına göre, Driventure, mobilite (akıllı hareketlilik), bağlanabilirlik, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar odağındaki girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri geliştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Driventure'ın amacının, Ford Otosan ile birlikte odak alanlarda yenilikçi ve rekabetçi avantaj sağlayan tamamlayıcı girişimler bulmak ve stratejik yatırım yapmak olduğunu belirtti.

Küresel otomotiv ekosisteminin, teknoloji ve mobilite bazlı startup ekseninde dikkat çekici büyümesine devam ettiğini aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

"2009'dan bu yana, sadece 'akıllı hareketlilik-mobilite' alanında girişimlere 260,6 milyar dolarlık yatırım sağlandı ve 2020'de bu rakama 41,1 milyar dolar daha eklendi. Bu sürecin dışında kalmak, 'müşteri beklentilerine yanıt verememek, geç kalmak' anlamına geliyor. Ford Otosan olarak, bu yeni mobilite ve akıllı üretim ortamında başarılı olmak için şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda değişiklik yapmaları ve yeni iş modelleri, uygulamaları benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. Bu doğrultuda uzun süredir gerek kurum içindeki girişimleri gerekse de yerel ve uluslararası girişim ekosistemini yakından takip ediyoruz. Bu bakış açısıyla girişim ekosistemi ekseninde neler yapabileceğimize dair çalışmalara başladık.

Ford Otosan olarak, girişim ekosistemini hem Türkiye'de hem dünyada takip edebilecek, fırsatları ve yeni teknolojileri anlayacak bir yapı oluşturmaya karar verdik. Yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini hayata geçirecek bir yapıyı kurmak için harekete geçtik ve kurumsal girişim sermayesi şirketi olarak Driventure'ı kurduk. Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil, bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz."

Driventure ile "Optiyol" ve "Bluedot" projelerine yatırım

Ford Otosan İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü Gül Ertuğ da "Driventure bünyesinde otonom teknolojiler, bağlantılı araçlar, müşteri deneyimi, mobilite, Endüstri 4.0 ve elektrifikasyon olmak üzere başlangıçta 6 odak alanda startup ve girişimcilerle iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz. Driventure ile stratejik rekabet avantajı yaratmak, bununla birlikte pazardan bilgi ve içgörü kazanmayı amaçlıyor, aynı zamanda Ford Otosan'ın yeni iş geliştirme anlamında çevikliğini artırmayı ve kurum içi girişimciliği de desteklemeyi hedefliyoruz. Driventure'ın potansiyel yatırım alanları ve coğrafyasında ise hem Türkiye'den hem de yurt dışındaki önemli girişim ekosistemlerinden girişimleri inceliyoruz. Bugüne kadar 300'ün üzerinde görüşme, 10'un üzerinde girişimle derinlemesine değerlendirme gerçekleştirdik. Tüm bu ekosistem keşfi sonucunda Driventure ile 2 önemli girişime yatırım yaparak bünyemize kattığımızı da gururla paylaşmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Driventure'ın hayata geçirdiği ilk yatırımlarından biri olan "Optiyol", yeni nesil rota optimizasyonu çözümü olarak verimli ve pratik rota planları sunuyor. Optiyol çözümlerinin Ford Otosan'nın ağır ticari markası Ford Trucks ve son teslimat çözümlerinde kullanılması öngörülüyor. Türkiye'nin farklı illerinde milyonlarca teslimat ile başarısı kanıtlanmış yeni nesil rota optimizasyonu Optiyol, veriye dayalı bir teknoloji platformu olarak öne çıkıyor. Sürücü ve işletmelerin haritadaki tüm rotaları görüntülemesini, rota mesafeleri, maliyetleri ve kapasite kullanımı gibi farklı metrikleri analiz etmelerine imkan sunuyor. Ayrıca, operasyonel süreçlerde imza alma, sipariş detayları, görsel gibi konularda da önemli avantajlar sağlıyor. Proje ile Ford Otosan'ın rota optimizasyonu ve lojistik bilgi birikimine de erişim sağlanması hedefleniyor.

Şirketin bir diğer yatırımı elektrikli araç sürücülerini ve şarj istasyonlarını bir araya getiren akıllı mobilite çözümleri sunan "Bluedot" ise daha sürdürülebilir ve temiz şehirler için elektrikli bir araç ve şarj istasyonu hareketliliği yaratma misyonuyla filo yöneticilerinin elektrikli dönüşümü için yazılım çözümü üzerinde çalışıyor. Tüm dünyada yükselen elektrikli araç trendine paralel olarak öne çıkan Bluedot, Ford Otosan'ın elektrikli araç müşterileri için akıllı bir mobilite çözümü olarak stratejik fırsatlar sunacak.

Haydar Yenigün, Ford Otosan, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ford Otosan, kurumsal girişim sermayesi şirketi 'Driventure'ı kurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok

Son Dakika Haberleri
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
14:15 Galatasaray'da büyük tehlike! Ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
Sedat Peker'e Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi         
15:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı         
14:46
Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı         
14:41
Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı         
14:34
Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı         
14:17
Devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Suriye'de, memurlar seçmen adına oy kullanıyor Devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Suriye'de, memurlar seçmen adına oy kullanıyor         
12:33
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ford Otosan, kurumsal girişim sermayesi şirketi "Driventure"ı kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement