Ford Otosan, MESS İSG yarışmalarında 4 ödül aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ford Otosan, MESS İSG yarışmalarında 4 ödül aldı - Son Dakika Ekonomi

Ford Otosan, MESS İSG yarışmalarında 4 ödül aldı

7 saat önce

Ford Otosan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşması amacıyla düzenlediği MESS İSG Yarışmalarında bu yıl 4 farklı projeyle 4 ayrı ödüle birden layık görüldü.

Ford Otosan, MESS İSG yarışmalarında 4 ödül aldı, System.String[]

Ford Otosan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşması amacıyla düzenlediği MESS İSG Yarışmalarında bu yıl 4 farklı projeyle 4 ayrı ödüle birden layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, 19 Şubat Çarşamba günü Zorlu PSM'de 5'incisi gerçekleştirilen MESS İSG Yarışmaları Ödül Töreni'nde bu yıl 4 farklı projeyle 4 ayrı kategoride ödül almaya hak kazandı.

Ford Otosan, şirket projelerinin yer aldığı Altın Eldiven kategorisinde 1500'den fazla çalışanı olan şirketler arasında Gölcük Fabrikası Gövde Üretim Müdürlüğü'nün Gümbür Gümbür Tiyatro projesi ve bu yıl yeni açılan İSG 4.0 kategorisinde de Yeniköy Fabrikası Bakım & Yardımcı İşletmeler Müdürlüğü'nün Yeraltı Yangın Hattı Su Kaçağı Dijital Arama Sistemi projesi ile 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Ford Otosan, ayrıca kendi çalışanlarının geliştirerek, öneri verdiği Altın Öneri kategorisinde ise Gölcük Montaj Alan Müdürlüğü'nün Otomatik Arka Aks Yükleme Projesi ve Gölcük Gövde Üretim Müdürlüğü'nün Ön Kapı Konumlama Sacı Otomatik Kesme projeleriyle 2 ayrı ödülün de sahibi oldu.

MESS İSG Yarışmaları, her yıl iş sağlığı ve güvenliği kültürünü ülke çapında yaygınlaştırılması ve çalışma yaşamındaki riskleri en aza indirgenmesi amacıyla düzenleniyor.

Üye firmalar tarafından hayata geçirilen uygulamalar ödülle teşvik edilirken, deneyimlerin paylaşılarak yaygınlaşması amaçlanıyor.

Ford Otosan, Türkiye, Gölcük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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