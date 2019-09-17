Ford Otosan "otonom konvoy" teknolojisini tanıttı

Ford Otosan ve Avusturya merkezli otomotiv danışmanlık firması AVL'nin iş birliğiyle geliştirilen "Platooning-otonom konvoy" projesi tanıtıldı.

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, firmanın, Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan tesislerinde düzenlenen etkinlikte, ağır ticari taşımacılıkta otonom sürüş teknolojisinin kullanımı adına AVL ile kilometre taşı niteliğinde bir süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Geçen yıl AVL ile güçlerini birleştirerek "Platooning-otonom konvoy" teknolojisi geliştirmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Gökçelik, şöyle devam etti:

"Bugün, otonom kamyonlar üzerinde çalışan, bu alana yatırım yapan ve en önemlisi gösterimini yapabilecek bir prototip ürüne sahip olan dünyadaki sayılı kamyon üreticilerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Donanım, yazılım ve simülasyon testlerini başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu teknolojiyi artık yolda da test ediyoruz. Ülkemizde bir ilk olan bu proje, Türkiye'de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük edecek. İlk aşaması tamamlanan Ar-Ge iş birliği projemizde, ağır ticari araçlar alanında kaydettiğimiz gelişmeler, sadece Türkiye'de değil, dünyada otonom taşımacılığın hayata geçirilmesinde bir temel teşkil edecek. Bu proje, karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akıllı ulaşıma olanak sağlayacak. Projenin sonraki safhalarında ve uzun vadede 'SAE-Seviye 4' otonom sürüş fonksiyonlarını geliştirmeyi ve uçtan-uca (Hub-to-Hub) otonom otoban taşımacılığını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Tüm bu çalışmaların Ford Trucks markasının dünya çapında rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Gökçelik, Ford Otosan olarak otonom araç teknolojileri alanındaki yatırım ve geliştirme faaliyetlerinin, otonom sürüş konusundaki yerli bilgi birikimine katkı sağladığını dile getirdi.

Söz konusu teknolojiler üzerinde çalışan tecrübeli bir mühendis kadrosu oluşturmak istediklerini aktaran Gökçelik, "Bu alanda küresel entegrasyonu sağlamayı amaçlıyoruz. Bizim için birinci öncelik her zaman yetenekli mühendis iş gücüne yatırım yapmak olmuştur. Yaptığımız bu yatırımların meyvesini yakın zamanda Avrupa'da 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü'nü alan F-MAX ile topladık. Şimdi ise bu yatırımın başka bir sonucunu, otonom araç teknolojilerinde kaydettiğimiz ilerleme olarak hep beraber görüyoruz." dedi.

"Yakıt tasarrufu sağlayacak"

AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach da projenin birçok faydasının olacağını söyledi.

Dreisbach, şunları kaydetti:

"Platooning-otonom konvoy teknolojisinin, toplam sahip olma maliyetini azaltma ve yakıt tasarrufu sağlama gibi faydaları bulunmakta. Belirtilmesi gereken bir nokta da tüm otonom sürüş seviyelerinde uygulanabilecek güvenlik artışıdır. Halihazırda, projenin birinci aşamasında direksiyon, gaz ve fren kontrolü otoban koşullarında otonom olarak yönetilmiştir ancak şimdilik sürücünün yolu izlemesi ve beklenmedik bir durumda aracın kontrolünü ele alması gerekiyor. En nihayetinde ise tüm sistemin sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışmasını hedefliyoruz. Bu uygulamada ilerleyen filo, trafik akışını düzenleyecek ve kamyonların birbirini yakın takip etmesi sayesinde otoyolların araç kapasitesini artıracak. Konvoya ait olmayan araçların sollama yapabilmeleri veya otoyol çıkışlarını kullanabilmeleri için konvoydaki araçlar otonom olarak aralarındaki mesafeyi artıracak ve araya girmek isteyen araçlara müsaade edebilecek."

Konuşmaların ardından Ford Trucks'ın yeni çekicisi F-MAX üzerindeki "Platooning-otonom konvoy" teknolojisi test edildi.