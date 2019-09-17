Ford Otosan 'otonom konvoy' teknolojisini tanıttı
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Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, "Bu proje, karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akıllı ulaşıma olanak sağlayacak.
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, "Bu proje, karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akıllı ulaşıma olanak sağlayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:10
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