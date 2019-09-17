Son Dakika Haberleri: Ford Otosan 'otonom konvoy' teknolojisini tanıttı
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Ford Otosan 'otonom konvoy' teknolojisini tanıttı

54 dakika önce

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, "Bu proje, karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akıllı ulaşıma olanak sağlayacak.

Ford Otosan 'otonom konvoy' teknolojisini tanıttı, System.String[]

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, "Bu proje, karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akıllı ulaşıma olanak sağlayacak." dedi.

Ford Otosan, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:10 
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