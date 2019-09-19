Ford Otosan, otonom sürüşe bir adım daha yaklaştı
24 dakika önce
Otonom sürüş teknolojisine yönelik Ar-Ge çalışmalarına odaklanan Ford Otosan, Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan tesislerinde 'Platooning-otonom konvoy' projesini test yaparak tanıttı.
Otonom sürüş teknolojisine yönelik Ar-Ge çalışmalarına odaklanan Ford Otosan, Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan tesislerinde 'Platooning-otonom konvoy' projesini test yaparak tanıttı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:10
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