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Ford Otosan, otonom sürüşe bir adım daha yaklaştı

24 dakika önce

Otonom sürüş teknolojisine yönelik Ar-Ge çalışmalarına odaklanan Ford Otosan, Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan tesislerinde 'Platooning-otonom konvoy' projesini test yaparak tanıttı.

Ford Otosan, otonom sürüşe bir adım daha yaklaştı, System.String[]

Otonom sürüş teknolojisine yönelik Ar-Ge çalışmalarına odaklanan Ford Otosan, Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan tesislerinde 'Platooning-otonom konvoy' projesini test yaparak tanıttı.

Ford Otosan, Eskişehir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:10 
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