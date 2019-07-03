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Ford Otosan ve Arçelik’ten küresel başarı

2 saat önce

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Endüstri 4.0 çalışmalarında iyi örnekleri tespit ederek yaygınlaştırmayı hedefleyen "Global Lighthouse Network" seçmelerinde Koç Topluluğu şirketleri fark yarattı.

Ford Otosan ve Arçelik’ten küresel başarı, System.String[]
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Endüstri 4.0 çalışmalarında iyi örnekleri tespit ederek yaygınlaştırmayı hedefleyen "Global Lighthouse Network" seçmelerinde Koç Topluluğu şirketleri fark yarattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:02 
Ekonomi
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