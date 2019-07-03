Ford Otosan ve Arçelik’ten küresel başarı
2 saat önce
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Endüstri 4.0 çalışmalarında iyi örnekleri tespit ederek yaygınlaştırmayı hedefleyen "Global Lighthouse Network" seçmelerinde Koç Topluluğu şirketleri fark yarattı.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Endüstri 4.0 çalışmalarında iyi örnekleri tespit ederek yaygınlaştırmayı hedefleyen "Global Lighthouse Network" seçmelerinde Koç Topluluğu şirketleri fark yarattı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:02
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