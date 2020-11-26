Ford Otosan ve AVL'den tam otonom taşımacılık için iş birliği

Ford Otosan ve AVL, kamyonlar için otonom sürüş geliştirme konusundaki iş birliklerine yeni bir proje ile devam ediyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 sonbaharında "platooning-otonom konvoy" teknolojisinin gösterimini başarılı bir şekilde gerçekleştiren iş ortakları, şimdi de "Seviye 4 Otoyol Pilotu" teknolojisine odaklanıyor.

Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirilmekte olan bu teknoloji sayesinde kamyonlar H2H (hub-to-hub) lojistik merkezler arasındaki taşımacılık faaliyetlerini otonom şekilde yapabilecek.

Seviye 4 Otoyol Pilotu teknolojisinin uzun vadede günümüz taşımacılığına göre daha verimli ve güvenli bir taşımacılık çözümü sunması öngörülürken, bu teknoloji üzerinde yapılmakta olan geliştirme çalışmalarındaki hedef, şoför kullanımındaki bir araç kadar ve hatta daha da güvenli bir sürüşü otonom olarak gerçekleştirebilmek.

Teknolojiyle çeşitli hava koşulları, trafik ve yol şartlarında güvenli sürüşü temin edecek algoritmalar geliştirilirken, bu algoritmalar, gerçek sürüş sırasında toplanan veriler ile hem sanal ortamda hem de gerçek kamyonlar üzerinde test ediliyor.

Öte yandan, AVL ve Ford Otosan, proje kapsamında öncelikle daha sık karşılaşılan trafik senaryoları üzerinde çalışıyor.

Proje ilerledikçe senaryoların karmaşıklığının kademeli olarak artırılması planlanırken, sınıfının en iyisi lidar, radar, kamera sensörleri ve görev bilgisayarı ile donatılmış iki adet Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllü Ford Trucks F-MAX, şimdiden Türkiye ve Almanya yollarında veri toplamaya başladı.

Gerçek sürüşler sırasında toplanan veriler yapay zeka (AI) temelli algılama ve karar verme algoritmalarını eğitmek ve test etmek amacıyla kullanılacak.

Seviye 4 Otoyol Pilotu işlevini yerine getirmek için gerekli olduğu belirlenen algoritmalar, Ford Otosan ve AVL tarafından ortak bir şekilde ileri seviye mühendislik yaklaşımı kullanılarak geliştirilecek.

Geliştirilen otonom sürüş özelliklerinin en yüksek olgunluğa ve güvenliğe ulaşması için yenilikçi ve sistematik doğrulama metodolojileri uygulanacak. AVL'nin Regensburg ve İstanbul'daki mühendislik ekipleri yazılım geliştirme alanındaki kapsamlı bilgi birikimi ve tecrübeleriyle katkıda bulunurken, Ford Otosan da ağır ticari araçlar için Otonom Sürüş Sistemleri ve Sürücü Destek Sistemleri geliştirme konusundaki uzmanlığıyla projeye güç katacak.

"Ford Trucks kamyonlarımız daha güvenli ve hızlı taşımacılık sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, projeyle ilgili beklentilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Ar-Ge iş birliğimizin bu ikinci aşamasında lojistik merkezler arası otonom taşımacılık için otoyollarda kullanılmak üzere Seviye 4 Otonom Kamyonları geliştirmeyi ve test etmeyi hedefliyoruz. Ağır ticari taşımacılığın otoyollarda geçen önemli bir kısmını otomatikleştirmek suretiyle Ford Trucks kamyonlarımız daha güvenli, hızlı, ucuz, çevre dostu ve güvenilir taşımacılık sunacak. Filo sahipleri, sürücüler, müşteriler ve toplum için değer yaratacak."

AVL İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach da lojistik merkezler arası otonom taşımacılığın potansiyeline işaret ederek, "Lojistik merkezler arası taşımacılık faaliyetlerinin otonom hale getirilmesi ile işletme maliyetlerinde yüzde 30'a varan düşüş sağlanması ve kamyonların dahil olduğu kaza sayısının ciddi oranda azaltılması hedefleniyor. AVL'nin teknoloji geliştirme gücü ve yenilikçi yaklaşımlarıyla müşterilerimizi sektörlerinde en iyi konumda olmaları için Otonom Sürüş çözümlerini devreye almaları konusunda desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Ford Otosan ve AVL, başarılı iş birliklerindeki bir sonraki önemli adım olan lojistik merkezler arası otonom taşımacılık teknolojisini 2021'nin ilk yarısında tanıtmayı hedefliyor.