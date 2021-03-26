Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, yeniden TÜYİD Başkanı seçildi

Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, 2019 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçildi.

Ford Otosan açıklamasına göre, Türkiye'de yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına ulaşmak amacıyla çalışan TÜYİD'in, 24 Mart'ta gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonucu derneğin yeni dönem yönetim kurulu belirlendi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında yalnızca üye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, 2019 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Selçuk, yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulun ardından yapılan toplantı ile yönetim kurulunun görev paylaşımı da yapıldı.

Selçuk, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Mesleğimizin önemine ve potansiyeline olan inancımızla, yatırımcı ilişkileri uygulamalarımızı dünya standartlarına taşımak üzere 2009 yılında kurulan TÜYİD, bugün 65 kurumsal üyesi ile Borsa İstanbul piyasa değerinin yüzde 70'ini temsil eden etkin bir bilgi merkezi ve iletişim platformu haline gelmiştir. Düzenlediğimiz sayısız eğitim, seminer ve toplantının yanı sıra çalışma gruplarımız, iş birliklerimiz ve yayınlarımızla paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdürüyoruz. Uluslararası kurumsal yatırımcıların algı ve beklentilerini düzenleyici kuruluşlarımızla paylaşarak, sermaye piyasalarımızın gelişmesi ve derinleşmesinde de etkin rol oynuyoruz. Ülkemizde yatırımcı ilişkileri mesleğinin temsilcisi ve referans merkezi olarak, önümüzdeki dönemde de sermaye piyasalarımızı daha ileriye götürmek üzere paydaşlarımızla güç birliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yönetim kurulumuz adına tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum."