Son Dakika Haberleri: Ford Q1 ödülünü alan Sampa, 2023'te dünya lideri olmayı hedefliyor

Ford Q1 ödülünü alan Sampa, 2023'te dünya lideri olmayı hedefliyor

18 dakika önce

Sampa Otomotiv, küresel otomotiv sektörünün en prestijli kalite sertifikalarından olan Ford Q1 ödülünü almaya hak kazandı.

Ford Q1 ödülünü alan Sampa, 2023'te dünya lideri olmayı hedefliyor, System.String[]
Sampa Otomotiv, küresel otomotiv sektörünün en prestijli kalite sertifikalarından olan Ford Q1 ödülünü almaya hak kazandı. Sampa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tarık Altuncu, "2023 itibari ile Avrupa araç parçalarında dünya lideri olmayı hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:59 
CEO, Ford, Ekonomi
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