Ford Q1 ödülünü alan Sampa, 2023'te dünya lideri olmayı hedefliyor
18 dakika önce
Sampa Otomotiv, küresel otomotiv sektörünün en prestijli kalite sertifikalarından olan Ford Q1 ödülünü almaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:59
Sampa Otomotiv, küresel otomotiv sektörünün en prestijli kalite sertifikalarından olan Ford
Q1 ödülünü almaya hak kazandı. Sampa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
'su Tarık Altuncu, "2023 itibari ile Avrupa
araç parçalarında dünya lideri olmayı hedefliyoruz" dedi.
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