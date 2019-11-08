Son Dakika Haberleri: Ford, Ranger ve Ranger Raptor modellerini yeniledi
Son Dakika Güncel Ford, Ranger ve Ranger Raptor modellerini yeniledi

Ford, Ranger ve Ranger Raptor modellerini yeniledi

7 saat önce

Ford, Ranger ve Ranger Raptor modellerini yenileyerek tüketicinin beğenisine sundu.

Ford, Ranger ve Ranger Raptor modellerini yeniledi, System.String[]

Ford, Ranger ve Ranger Raptor modellerini yenileyerek tüketicinin beğenisine sundu.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, Ford Ranger ve Ranger Raptor modelleri yenilenen motoruyla yüksek performans ve üstün yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Avrupa'nın en çok satan pick-up'ı unvanına sahip Ranger'ın artık daha güçlü, verimli ve akıllı olduğunu vurguladı.

Yeni Ranger'ın yeni motor seçenekleriyle yakıt verimliliğini bir üst seviyeye taşıdığını aktaran Yücetürk, şunları kaydetti:

"Ranger'in daha güçlü ve yüksek performanslı modeli Raptor ise ilk kez girdiği Türkiye pazarında kullanıcıların bu segmentteki tüm beklentilerini karşılıyor. Yeni Ranger XLT 4X4 modelinde yıllık 2 bin 501 liralık bir vergi avantajı sağlarken, Wildtrak versiyonu ise 9 bin 603 liralık MTV avantajı sunuyor. Türkiye'deki kullanıcıları mutlu edecek bu vergi avantajları, yeni nesil 2.0 EcoBlue turbo dizel motorun performansı ve ileri teknolojik özellikleriyle dikkati Ranger üzerine çekiyor. Ranger'ın daha güçlü ve yüksek performanslı modeli Raptor ise ilk kez girdiği Türkiye pazarında kullanıcıların bu segmentteki tüm beklentilerini karşılıyor."

Yücetürk ayrıca, Ranger Raptor'ın kullanıcılara güçlü ve verimli motorun yanı sıra yüksek su geçiş derinliği ve 2 bin 500 kilograma kadar römork çekme kapasitesi sunduğunu ifade etti.

Ford Otosan, Türkiye, Avrupa, Ford, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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