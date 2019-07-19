Son Dakika Haberleri: Ford Ranger ve Raptor'dan yenilenen motoruyla yüksek performans
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Ford Ranger ve Raptor'dan yenilenen motoruyla yüksek performans

37 dakika önce

Sınıfındaki benzersiz ve rakipsiz özelliklerle çıtayı yükselten yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor yenilenen motoruyla yüksek performans ve üstün yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

Ford Ranger ve Raptor'dan yenilenen motoruyla yüksek performans, System.String[]
Sınıfındaki benzersiz ve rakipsiz özelliklerle çıtayı yükselten yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor yenilenen motoruyla yüksek performans ve üstün yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Ford Ranger, yaya algılama ve akıllı hız sınırlama gibi özellikler de dahil olmak üzere ileri teknoloji sürüş destek sistemleri ile pick-up pazarındaki standartları yeniden belirliyor. Aktif park asistanı veya kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı gibi özellikler günlük kullanım kolaylığını destekliyor.
Yeni Ford Ranger, XLT ve Wildtrack donamım paketleri, 170 PS ve 213 PS gücünde 2.0 litre EcoBlue motor seçenekleri, 4x2 ve 4x4 ile manuel şanzıman ve otomatik şanzıman alternatifleri ile satışa sunuluyor.
Ford, ayrıca pick-up pazarındaki en yeni üyesi Ranger Raptor ile seçeneklerini ikiye çıkarıyor. Yeni Ranger'ın ardından ekim ayında pazara sunulacak olan ve Ford F150'den ilham alınarak geliştirilen Ford Ranger Raptor, güçlendirilmiş şasi, 213 PS ve 500 Nm üreten yüksek performanslı 2.0 EcoBlue motor, 10 vitesli otomatik şanzımanıyla Ford Performance ruhunu yansıtıyor.
Gelişmiş süspansiyon sistemi ve lastikler dışında Arazi Yönetim Sistemi gibi çözümlerle en zorlu arazi şartlarında da yüksek performans gösteriyor. Yeni Ford Ranger 200 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileri bekliyor.
Ford, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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