Ford, Sanal Motor Sporu Yarışı Düzenliyor: Ralli Pilotları ve E-Sporcular Yarışacak - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm spor branşlarında olduğu gibi motor sporlarına da ara verilmişti. Profesyonel yarışçılar sosyal mesafeyi korumak için evde kalırken, motor sporlarıyla ilgilenenlerin yarışlar için duyduğu özlem giderek artıyor. Ford, 19 Mayıs günü motor spor yarışlarını özleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Formula 1'in Sesi Serhan Acar'ın Anlatımıyla

Yıllardır destekçişi olduğu Castrol Ford Team Türkiye ralli takımı ile Avrupa Şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarıya imza atan Ford, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla durdurulan motor spor yarışlarını ekranlara taşıyacak. Her yaştan motor spor tutkununun yarış hasretini dindirmek için planladığı özel bir etkinliği duyurdu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sanal ortamda düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı etkinliği, Türkiye'nin en yüksek kalitede gerçekleştirilecek dijital motor sporları canlı yayını olacak. Türkiye'de 2005'ten beri Formula 1 yarışlarını anlatan ve Formula 1'in Sesi olarak bilinen Serhan Acar, muhteşem anlatımıyla herkesi adeta ekranlara kilitleyecek.

E-Spor Oyuncuları da Mücadele Edecek

Gerçek hayattaki sürüş deneyimini neredeyse birebir simüle edebilen sim racing (simülasyon yarış) oyunlarının yer aldığı iRacing platformunda gerçekleşecek yarış, Ford Fiesta'lar ile Rallycross yarış tipinde başlayacak. Yarışta Castrol Ford Team Türkiye'nin ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan; E-Spor oyuncuları Mervan Tepelioğlu, Buğra Akpınar, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile mücadele edecek.

Motor Spor Yarışı Canlı Yayınlanacak

Spor ve gençliğe armağan edilen milli bayramımız 19 Mayıs'ı da kutlayacak olan etkinlik kapsamında özel bir sanal kortej de gerçekleştirilecek. Hem özel kortej yayınını hem de bu heyecanlı motor sporu yarışı Ford Türkiye YouTube kanalında 19 Mayıs Salı günü saat 16.00'da canlı izlenecek.