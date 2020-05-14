Ford, sanal ortamda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı düzenleyecek

Motor sporlarında destekçisi olduğu Castrol Ford Team Türkiye ralli takımı ile Avrupa şampiyonluğu dahil birçok başarıya imza atan Ford, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel bir etkinlik düzenleyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor faaliyetlerine verilen arada motor sporu tutkunlarının yarış hasretini dindirmek için planlanan organizasyon, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı" adı altında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Sanal yarış oyunlarının yer aldığı iRacing platformunda düzenlenecek yarış, Ford Fiestalar ile rallycross yarış tipinde olacak. Yarışta Castrol Ford Team Türkiye'nin ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan, E-spor oyuncuları Mervan Tepelioğlu, Buğra Akpınar, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile mücadele edecek.

Yarışta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında özel bir sanal kortej de yapılacak Özel kortej yayını ve motor sporu yarışı, Ford Türkiye'nin YouTube kanalından 19 Mayıs Salı günü saat 16.00'da canlı izlenebilecek.