Ford, "Sessiz Köpek Kulübesi" Tasarladı

Ford'un geliştirdiği 'Sessiz Köpek Kulübesi' ile artık köpekler daha huzurlu, sahipleri ise mutlu. İlhamını Ford'un Edge SUV ile sunduğu sürücülerin ve yolcuların daha sessiz yolculuk yapmasına yardımcı olan Aktif Gürültü Kontrol Sistemi teknolojisinden alan bu çok özel kulübe, köpekleri huzursuz eden havai fişek gürültüsünden korunmalarına olanak tanıyor.

Yılbaşı gecesinde yeni yıla doğru heyecanla geri sayarken, tüm dünya havai fişek gösterileriyle aydınlandı. Bu eğlence izleyenler için keyifli olsa da çıkardığı ses düzeyi, evcil hayvanlar için korkutucu, sahipleri için de endişe vericiydi. Ford, köpekler için geliştirdiği özel kulübe ile artık bu seslerin duyulmasına engel olarak hem köpeklere hem de sahiplerine huzurlu geceler sağlıyor.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre köpeklerin yüzde 45'i havai fişek sesinden korkuyor. Şimdiye dek davranış sorunları olan beş bin köpeğe ve sahiplerine yardım eden İngiltere'nin en iyi köpek eğitmenleri arasında yer alan "Köpeklerin Babası' lakaplı Graeme Hall, "Hayvanların büyük çoğunluğu havai fişek gösterilerinden korkuyor. Köpekler, insanlarla kıyaslandığında dört kat daha uzaktaki sesleri çok daha geniş bir frekans aralığında duyabiliyorlar" diyor. Ford, bu sorunu gidermek için geliştirdiği kulübede otomobiller ve kulaklıklardakine benzer bir teknoloji kullanıyor.

Gürültüyü tamamen engelleyen karşıt frekanslar yayıyor

'Sessiz Kulübe'nin ilham kaynağını Ford'un Edge SUV ile sunduğu, sürücülerin ve yolcuların daha sessiz yolculuk yapmasına yardımcı olan 'Aktif Gürültü Kontrol Sistemi' teknolojisi oluşturuyor. Bu teknolojiyle mikrofonlar, kabin içi istenmeyen gürültüleri algıladığında aracın ses sisteminden gelen karşıt ses dalgaları kullanılarak bu gürültülerin etkisini azaltılıyor. Prototip köpek kulübesinin içindeki mikrofonlar da havai fişeklerin sesini algıladığında entegre ses sistemi, gürültüyü tamamen engelleyen ya da önemli ölçüde azaltan karşıt frekanslar yayıyor. Ses yalıtımı için ideal olan yüksek yoğunluklu mantar da tasarımın ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Sonuç olarak evcil hayvanınızın artık gürültüden dolayı stres yaşaması söz konusu olmuyor. Şu an için konsept aşamasında olan köpek kulübesi, köpeklerin ailenin geri kalanı ile bir arada huzur içinde kalabilmesini sağlıyor

Otomobillerde kullanılan teknolojilerden yararlanarak geliştirildi

'Sessiz kulübe', gündelik problemleri çözmeye yardımcı olmak için otomotiv alanındaki bilgi birikiminden yararlanan "Interventions" adlı Ford girişimlerinin ilki. Ford Avrupa Pazarlama İletişimi Marka İçerik Yöneticisi Lyn West, bu girişimlerin devam edeceğini belirterek, "Otomobillerimizde kullandığımız teknolojilerin diğer durumlarda nasıl yardımcı olabileceğini merak ettik. Aktif Gürültü Kontrol sistemimizin uygulanmasıyla köpekler yılbaşı kutlamalarını daha sessiz bir ortamda geçirebilir mi diye sorguladık. Günlük yaşamda Ford'un bilgi birikiminden nasıl yararlanabileceğimize dair başka fikirlerimiz de var" dedi.