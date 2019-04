Ford Suv Ailesine Yeni İsim: Puma

CARMEDYA - Ford Puma ile SUV segmentindeki oyuncu sayısını arttırıyor. Marka Puma modeli ile bu segmentteki iddiasını arttırma peşinde.Ford Puma, markanın SUV segmentindeki yeni oyuncusu olarakgeçtiğimiz günlerde lanse edildi. SUV esintileri taşıyan kompakt crossover;heyecan uyandıran çekici dış tasarım, sınıfının en büyük ve en kullanışlıbagajı ve 48 Volt güce sahip yarı hibrit güç ve aktarma organı teknolojisinibir arada sunuyor.1.5 Milyar Euro yatırımFord Puma bu yılın sonunda satışa sunulacak ve 2008 yılındanbu yana 1,5 milyar Euro yatırım yapılan Ford'un Romanya 'da bulunan CraiovaFabrikası'nda üretilecek. Ford Puma'nın ilk görüntüleri tasarımla ilgili önemliipuçlarını bünyesinde barındırıyor. Kendine özgü yüksek konumlandırılan farlarhemen dikkat çekiyor. Atletik, kaslı ve aerodinamik çizgiler kompakt crossoversegmentine has ve sürüş güvenliği duygusunu arttıran yüksek mimariyi korurken456 litre ile sınıfının en iyi bagaj hacmi günlük kullanım kolaylığınıdestekliyor.Müşterilerin fikirleri alındıYeni Ford Puma müşterilerle yapılan kapsamlı görüşlerdenelde edilen geri bildirim doğrultusunda şekillendirildi. Kullanıcıbeklentilerini karşılamak üzere uygulanan tasarım çözümlerinden biri yenilikçibagaj bölümü. Ford Puma'nın bagajı iki adet golf çantasını dikey olarakalabiliyor ve böylece çok yönlü bir kullanım sunuyor.Hangi motor ile gelecek?Ford EcoBoost Hybrid teknolojisi yüksek yakıt verimliliğiile performansı bir arada sunarken 155 PS güç, performans beklentilerinikarşılıyor. Kayış ile tahrik edilen entegre bir marş motoru/jeneratörgenellikle frenleme sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını vedepolanmasını sağlar. Bu enerji 48 Volt'luk hava soğutmalı lityum-ionbataryanın şarj edilmesinde kullanılıyor. Entegre marş motoru/ jeneratör aynızamanda fren anında depolanan elektrik enerjisini kullanarak düşük sürtünmeli,üç silindirli 1,0 litrelik EcoBoost benzinli motoru ilave tork üretimi iledestekliyor. Böylece sistemin toplam tork üretimi arttırılırken benzinli motordaha az güç gereksinimi duyuyor ve yüksek çekiş gücü sunarken yakıt tasarrufusağlıyor.The post Ford SUV ailesine yeni isim: Puma appeared first on Carmedya.