Ford Suv Ailesine Yeni İsim: Puma

CARMEDYA -
Ford
,
Puma
ile SUV segmentindeki oyuncu sayısını arttırıyor. Marka Puma modeli ile bu segmentteki iddiasını arttırma peşinde.
Ford Puma, markanın SUV segmentindeki yeni oyuncusu olarak
geçtiğimiz günlerde lanse edildi. SUV esintileri taşıyan kompakt crossover;
heyecan uyandıran çekici dış tasarım, sınıfının en büyük ve en kullanışlı
bagajı ve 48 Volt güce sahip yarı hibrit güç ve aktarma organı teknolojisini
bir arada sunuyor.
1.5 Milyar Euro yatırım
Ford Puma bu yılın sonunda satışa sunulacak ve 2008 yılından
bu yana 1,5 milyar Euro yatırım yapılan Ford'un
Romanya
'da bulunan Craiova
Fabrikası'nda üretilecek. Ford Puma'nın ilk görüntüleri tasarımla ilgili önemli
ipuçlarını bünyesinde barındırıyor. Kendine özgü yüksek konumlandırılan farlar
hemen dikkat çekiyor. Atletik, kaslı ve aerodinamik çizgiler kompakt crossover
segmentine has ve sürüş güvenliği duygusunu arttıran yüksek mimariyi korurken
456 litre ile sınıfının en iyi bagaj hacmi günlük kullanım kolaylığını
destekliyor.
Müşterilerin fikirleri alındı
Yeni Ford Puma müşterilerle yapılan kapsamlı görüşlerden
elde edilen geri bildirim doğrultusunda şekillendirildi. Kullanıcı
beklentilerini karşılamak üzere uygulanan tasarım çözümlerinden biri yenilikçi
bagaj bölümü. Ford Puma'nın bagajı iki adet golf çantasını dikey olarak
alabiliyor ve böylece çok yönlü bir kullanım sunuyor.
Hangi motor ile gelecek?
Ford EcoBoost Hybrid teknolojisi yüksek yakıt verimliliği
ile performansı bir arada sunarken 155 PS güç, performans beklentilerini
karşılıyor. Kayış ile tahrik edilen entegre bir marş motoru/jeneratör
genellikle frenleme sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını ve
depolanmasını sağlar. Bu enerji 48 Volt'luk hava soğutmalı lityum-ion
bataryanın şarj edilmesinde kullanılıyor. Entegre marş motoru/ jeneratör aynı
zamanda fren anında depolanan elektrik enerjisini kullanarak düşük sürtünmeli,
üç silindirli 1,0 litrelik EcoBoost benzinli motoru ilave tork üretimi ile
destekliyor. Böylece sistemin toplam tork üretimi arttırılırken benzinli motor
daha az güç gereksinimi duyuyor ve yüksek çekiş gücü sunarken yakıt tasarrufu
sağlıyor.
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