Son Dakika Haberleri: Ford'tan yönetim kurulu üyeliğine atama açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Ford'tan yönetim kurulu üyeliğine atama açıklaması

1 saat önce

Ford Otomotiv Sanayi, Birgit Annelies Behrendt'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Stuart John Rowley'in atandığını bildirdi.

Ford'tan yönetim kurulu üyeliğine atama açıklaması, System.String[]
Ford Otomotiv Sanayi, Birgit Annelies Behrendt'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Stuart John Rowley'in atandığını bildirdi.
Ford Otomotiv Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Birgit Annelies Behrendt, Ford Motor Company'deki görevinden ayrılması nedeniyle, 28.05.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Sn. Stuart John Rowley toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere atanmıştır. Söz konusu atama toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:25 Kaynak: AA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ford Otomotiv, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu Bakan Soylu açıkladı: Yılbaşından bu yana 433 terörist etkisiz hale getirildi Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:14:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ford'tan yönetim kurulu üyeliğine atama açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]