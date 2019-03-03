Son Dakika Haberleri: Ford Trucks, global büyümesini Rusya'da yeni 3S tesisiyle sürdürüyor

Ford Trucks, global büyümesini Rusya'da yeni 3S tesisiyle sürdürüyor

1 saat önce

Ford Trucks, Rusya'nın ağır ticari sektörünün önde gelen şirketlerinden Turbotrucks ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği anlaşmasının ardından ilk 3S tesisini başkent Moskova'da hizmete açtı.

Ford Trucks, global büyümesini Rusya'da yeni 3S tesisiyle sürdürüyor, System.String[]
Ford Trucks, Rusya'nın ağır ticari sektörünün önde gelen şirketlerinden Turbotrucks ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği anlaşmasının ardından ilk 3S tesisini başkent Moskova'da hizmete açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:40 

Moskova, Ford Trucks, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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