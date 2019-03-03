Ford Trucks, global büyümesini Rusya'da yeni 3S tesisiyle sürdürüyor
1 saat önce
Ford Trucks, Rusya'nın ağır ticari sektörünün önde gelen şirketlerinden Turbotrucks ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği anlaşmasının ardından ilk 3S tesisini başkent Moskova'da hizmete açtı.
Ford Trucks
, Rusya
'nın ağır ticari sektörünün önde gelen şirketlerinden Turbotrucks ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği anlaşmasının ardından ilk 3S tesisini başkent Moskova
'da hizmete açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:40
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