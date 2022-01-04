Üye Girişi
Ford Trucks ve UND, güçlerini lojistik sektöründeki genç profesyoneller için birleştirdi - Son Dakika

Ford Trucks ve UND, güçlerini lojistik sektöründeki genç profesyoneller için birleştirdi

04.01.2022 11:58
Ford Trucks ve UND, güçlerini lojistik sektöründeki genç profesyoneller için birleştirdi

Ford Trucks, lojistik sektöründe profesyonel olarak çalışan gençlerin desteklenmesi ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla önemli çalışmalara imza atan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) bünyesinde faaliyet gösteren Genç UND ile gücünü birleştirdi.

Ford Trucks, lojistik sektöründe profesyonel olarak çalışan gençlerin desteklenmesi ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla önemli çalışmalara imza atan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) bünyesinde faaliyet gösteren Genç UND ile gücünü birleştirdi.

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, genç profesyonellerin lojistik sektöründe daha üst düzey görevler üstlenmek üzere kendilerini geliştirmeye yönelik almak istedikleri eğitimler belirlenerek İstanbul Üniversitesi'nin katkıları ile "Genç UND Akademi" adıyla bir eğitim programı oluşturuldu.

"Genç UND Akademi" programında İstanbul Üniversitesi öğretim görevlileri ve lojistik sektörünün tecrübeli isimlerinden oluşan eğitim kadrosu, gençlere uzmanlık ve gelişim eğitimleri verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Pazarlama Müdürü Emine Coşkun, lojistik sektöründe farklı paydaşların bir araya gelerek ortaya koyduğu, özellikle sektör temsilcisi gençleri geleceğe hazırlayacak söz konusu programın bir ilk olduğunu belirterek, Ford Trucks sponsorluğundaki "Genç UND Akademi" programının lojistik sektörünün geleceğe hazırlanmasına pozitif katkı sağlayacağını kaydetti.

Coşkun, "Bu iş birliği ve hayata geçirdiğimiz akademi, özellikle gençlerin sektördeki en son gelişmeleri yakından takip etmelerine, sektörün nereye gittiğini analiz etme ve kavrama becerilerine önemli katkı sunacak. Lojistik sektörü, pandemi ve teknoloji ile tüm dünyada hızlı bir dönüşümden geçiyor. Geleceğin profesyonelleri olarak gördüğümüz gençlerimizin de bu hızlı dönüşümü iyi takip etmeleri ve kendilerini bu geleceğe hazırlamalarını önemsiyoruz. Ford Trucks olarak, pazarlama başta olmak üzere farklı alanlarda lojistik sektörü ve gençlere yönelik desteklerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dersler, 33 konu başlığıyla 3 dönem halinde verilecek

Verilen bilgiye göre, söz konusu sertifika programı, 2022 sonuna kadar toplam 3 dönem olarak uygulanacak. 33 konu başlığını içeren ve 3 dönem halinde verilecek olan dersler, haftada 2 gün ikişer saat olarak öngörülürken, genç lojistik profesyonellerinin kişisel ve mesleki eğitimler alarak bilgi ve donanımlarının arttırılması sağlanacak.

Genç UND Akademi, yüz yüze eğitimler, çevrim içi eğitimler, örnek lider buluşmalarının yanı sıra lojistik merkezler, limanlar, gümrük ziyaretleri, depolar, üniversiteler ve saha ziyaretlerinin de dahil olduğu yenilikçi öğrenme fırsatları elde edecek.

UND organizasyonunda yurt içi ve yurt dışı teknik geziler düzenlenerek gençlerin lojistik sektöründeki son trendler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.

YORUMLAR
500

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, İstanbul Üniversitesi, Ford Otosan, Ford Trucks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ford Trucks ve UND, güçlerini lojistik sektöründeki genç profesyoneller için birleştirdi - Son Dakika


Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı         
12:00
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler! Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler!         
11:48
Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:34
Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti         
11:13
Aynı avm, aynı mağaza, aynı kadın! Suçüstü yakalandı Aynı avm, aynı mağaza, aynı kadın! Suçüstü yakalandı         
11:07
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar! Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar!         
10:15
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19

Son Dakika Haberleri
11:53 Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı
11:52 Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan art arda koronavirüs haberleri geldi
11:48 Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler!
11:44 Suudi Arabistan'da kar yağdı, halk sevinçten sokağa döküldü
11:35 Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor
11:24 Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap
11:22 Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılacağı haberlerine ateş püskürdü
11:13 Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü
11:13 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu'nu mukayese edenlere sert çıktı
11:10 Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 12:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ford Trucks ve UND, güçlerini lojistik sektöründeki genç profesyoneller için birleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement