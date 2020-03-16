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Ford, Türkiye’yi tedarik üssüne dönüştürecek
29 dakika önce
Ford, globalde üretilecek araçların parçalarını Türkiye'den tedarik etmek için satın alma ofisi kurdu.
Ford, globalde üretilecek araçların parçalarını Türkiye'den tedarik etmek için satın alma ofisi kurdu. Şirket ayrıca, 2021'de elektrikli ticari araç üretimine de başlayacaklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:00
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