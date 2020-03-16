Ford, Türkiye’yi tedarik üssüne dönüştürecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ford, Türkiye’yi tedarik üssüne dönüştürecek - Son Dakika Ekonomi

Ford, Türkiye’yi tedarik üssüne dönüştürecek

29 dakika önce

Ford, globalde üretilecek araçların parçalarını Türkiye'den tedarik etmek için satın alma ofisi kurdu.

Ford, Türkiye’yi tedarik üssüne dönüştürecek, System.String[]

Ford, globalde üretilecek araçların parçalarını Türkiye'den tedarik etmek için satın alma ofisi kurdu. Şirket ayrıca, 2021'de elektrikli ticari araç üretimine de başlayacaklarını açıkladı.

Türkiye, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:00 
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