CARMEDYA -
Ford
, SUV segmentinde başarılı işler çıkaran modelini yeniledi. Model selefine göre daha modern görünmeyi başarmış durumda.
Ford, SUV segmentinde iddialı olan modeli Kuga'yı yeniledi.
Model bu yeni haliyle artık daha modern görünüyor. Tasarım konusunda model daha
sade bir yapıyı benimsemiş.
Tasarımda neler var?
Yeni Ford Kuag'nın tasarımı baştan aşağı yenilenmiş. Buna ek
olarak keskin hatların yerini daha yuvarlak çizgiler almış. Tasarım böylelikle
daha sade bir yapıya kavuşmuş. Model selefine göre 90 kg daha hafif bir hale
gelmiş. Ön bölümde markanın imzası altıgen ızgara ve Fiesta'ya benzeyen farlar
yer alıyor. Arka bölümde stoplar tamamen değiştirilmiş. Otomobil artık yeni
olan C2 platformu üzerinde yükselecek. Böylelikle otomobilin boyutlarında da
iyileştirmeler olacak.
Kokpitte neler var?
Otomobilin içerisi artık daha modern. Dijital gösterge paneli
burada en büyük değişimlerden. Kokpit genele olarak güncel Ford modellerine
benziyor. Ayrıca Focus modelinde gördüğümüz yuvarlak vites seçici de burada
yerini almış.Orta konsolda SYNC 3 bilgi eğlence ses sistemine yer veriliş. Bu
ekranın büyüklüğü ise 8 inç ölçüsünde.
Hibrit motor ile gelece
Modelde seçmeli olarak 2.5 litre ünite ile kombine edilmiş
hibrit bir seçenekte sunulacak. Kombine çalışarak bu sistem 222
HP
güç
üretecek. 14.4 kWh pil kapasitesiyle model tamamen elektrikli olarak 50 km menzil
kat edecek. Bunun dışında otomobilde 1.5 litrelik ve 2.0 litrelik EcoBlue dizel
motorlar yer alacak. Benzinli seçenek olarak ise 118 ve 147 HP gücünde 1.5
litrelik EcoBoost motor yer alacak.
The post Ford'un yeni oyuncusu: 2019 Kuga appeared first on Carmedya.