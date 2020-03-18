Ford ve General Motors, Kovid-19 salgını nedeniyle Amerika'daki üretimlerine ara verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ford ve General Motors, Kovid-19 salgını nedeniyle Amerika'daki üretimlerine ara verecek - Son Dakika Ekonomi

Ford ve General Motors, Kovid-19 salgını nedeniyle Amerika'daki üretimlerine ara verecek

38 dakika önce

ABD'nin iki büyük otomobil üreticisi Ford ve General Motors, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler nedeniyle Kuzey Amerika'daki üretimlerine ara vereceklerini duyurdu.

Ford ve General Motors, Kovid-19 salgını nedeniyle Amerika'daki üretimlerine ara verecek, System.String[]

ABD'nin iki büyük otomobil üreticisi Ford ve General Motors, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler nedeniyle Kuzey Amerika'daki üretimlerine ara vereceklerini duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD, Kanada ve Meksika'daki fabrikalarında yapılacak temizlik ve sterilizasyon çalışmaları nedeniyle üretimin 30 Mart'a kadar durdurulacağı bildirildi.

Birleşik Otomobil Çalışanları Sendikası (UAW) ve şirket yöneticilerinin tesislerde yeniden üretime başlanması ve Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olacak ek prosedürler üzerinde çalışacakları belirtilen açıklamada, çalışanlar arasında sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarmanın yollarının aranacağı ifade edildi.

Ford'un İspanya'nın Valensiya kentindeki tesisinde, üç çalışanına Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle üretime pazartesi gününden itibaren ara verildiği hatırlatılan açıklamada, şirketin Almanya'nın Köln ve Saarlouis kentleriyle Romanya'nın Craiova şehrindeki tesislerinde de üretimin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

General Motors'tan yapılan açıklamada da şirketin Kuzey Amerika'daki üretim faaliyetlerine 30 Mart'a kadar ara verileceği aktarıldı.

İnsanların sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanan açıklamada, üretim durumunun haftalık olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan Fiat Chrysler'dan dün yapılan açıklamada, çalışanlar için güvenli ortamın sağlanması amacıyla şirketin ABD'deki tesislerinde vardiya ve üretim değişikliğine gidileceği belirtilmişti.

Birleşik Otomobil Çalışanları Sendikası, 15 Mart Pazar günü, Ford, General Motors ve Fiat Chrysler şirketleriyle, çalışanların Kovid-19 salgınından korunması için "Kovid-19 Görev Gücü"nü oluşturduklarını açıklamıştı.

Sendika, Amerika'nın üç büyük otomobil firmasından gelecek 2 hafta için üretimlerini durdurmalarını istediklerini ve üç şirketin de üretim tesislerini kısmi olarak kapatmayı, tesislerinde gerekli temizlik işlemlerini yapmayı ve vardiyalar arası süreleri uzatmayı gözden geçirmeyi kabul ettiklerini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:32 Kaynak: AA

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