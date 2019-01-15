Ford ve Volkswagen Küresel Ortaklıklarını Duyurdu
44 dakika önce
– ABD'li Ford ve Alman Volkswagen, kamyonet ve minibüs üretimi konusunda anlaştıklarını duyurdu.
– ABD
'li Ford
ve Alman Volkswagen
, kamyonet ve minibüs üretimi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Şirketler ayrıca ve elektrikli ve otonom araçlar için de işbirliği için yollar aradıklarını açıkladılar.
Ortaklık Ford CEO
'Su Jim Hackett
ve Volkswagen CEO'su Herbert Diess tarafından yönetilecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:25 Kaynak: DHA
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