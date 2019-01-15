Son Dakika Haberleri: Ford ve Volkswagen Küresel Ortaklıklarını Duyurdu

Ford ve Volkswagen Küresel Ortaklıklarını Duyurdu

44 dakika önce

– ABD'li Ford ve Alman Volkswagen, kamyonet ve minibüs üretimi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Ford ve Volkswagen Küresel Ortaklıklarını Duyurdu, System.String[]
ABD'li Ford ve Alman Volkswagen, kamyonet ve minibüs üretimi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Şirketler ayrıca ve elektrikli ve otonom araçlar için de işbirliği için yollar aradıklarını açıkladılar.

Ortaklık Ford CEO'Su Jim Hackett ve Volkswagen CEO'su Herbert Diess tarafından yönetilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:25 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ford, Volkswagen, Ekonomi
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