Son Dakika Haberleri: Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini tanıttı
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Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini tanıttı

1 saat önce

Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini tanıttı, System.String[]

Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

Frankfurt, Ford, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:15 
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