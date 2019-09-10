Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini tanıttı
1 saat önce
Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttı.
Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:15
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