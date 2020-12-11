Ford yeni Transit "Limited" ve "Frigo Van"ı pazara sundu - Son Dakika

Ford yeni Transit "Limited" ve "Frigo Van"ı pazara sundu

11.12.2020 10:51
Ford yeni Transit

Ford, en çok tercih edilen ticari araç modellerinden Transit'in ek donanım ve özelliklere sahip "Limited" ile soğuk zincir taşımacılığına yönelik "Frigo Van" versiyonlarını müşterilerine sundu.

Ford, en çok tercih edilen ticari araç modellerinden Transit'in ek donanım ve özelliklere sahip "Limited" ile soğuk zincir taşımacılığına yönelik "Frigo Van" versiyonlarını müşterilerine sundu.

Ford açıklamasına göre, Marka, Transit'i işletmelerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını odağına alarak geliştirmeye devam ediyor. Transit'in şimdi yeni özellikler ve ek donanımlarla sunulan "Limited" versiyonu ile soğuk zincir taşımacılığına yönelik Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu üniteye sahip "Frigo Van" satışa çıktı.

Yeni donanım ve özelliklerle yeni "Transit Limited"

Açıklamaya göre, müşterilerin ticaret hayatının operasyonel zorlukları ile pratiklikten ve konfordan ödün vermeden baş edebilmesini sağlayan Transit'in "Trend" ve "Deluxe" versiyonlarına ek olarak yeni özellik ve ek donanımları ile geliştirilen "Limited" versiyonu öne çıkıyor.

Yeni Transit "Limited" versiyonda "Deluxe" versiyona ek olarak; gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon dinamik ön farlar, 16" inç alüminyum jantlar, yan park sensörleri, geri görüş kamerası, arka led tepe lambası, silecek suyu seviye göstergesi, ısıtmalı ön cam, yağmur sensörlü ön silecekler müşterilere sunuluyor. Yeni Transit Limited'in iç tasarımında ise Türkçe navigasyon desteği, yolcu hava yastığı, deri vites topuzunun yanı sıra iç konsola eklenen krom detaylar dikkati çekiyor.

Yüksek kapasiteli soğutucuya sahip yeni "Transit Frigo Van"

Transit'in soğuk zincir taşımacılığına yönelik, 11 metreküp ve 12,4 metreküp baz araç üzerine geliştirilen, orta ve yüksek tavan seçenekleri ile sunulan, yeni "Frigo Van" versiyonu başta gıda olmak üzere ilaç ve çiçekçilik gibi sektörler için de önemli taşıma/nakliye avantajları sunuyor. "+5" santigrat derece soğutma sınıfında, ATP belgesine sahip, Transit Frigo Van, kuru, serin ve soğuk ürünlerin taşımasına imkan sağlıyor.

Ford Otosan Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen soğutucu sistem sektörde bir "ilk ve benzersiz" olarak müşterilere sunuluyor. Soğutucu sistemde ikinci kompresör kullanılmıyor, bu sayede, motorda ekstra yüklenme oluşmazken, motorun daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlanıyor. Araçta tavan ünitesi (ilave yoğuşturucu) bulunmaması sebebiyle, tavan gövde sacı modifikasyonu da bulunmuyor. Böylelikle aracın orijinalliği korunuyor, ikinci elde değer kaybı yaşanmıyor. Ayrıca, aracın arka yük kısmında, standart soğutucu ünite ve 65mm izolasyon kalınlığına sahip, modüler paneller bulunuyor. Modüler paneller, istenildiğinde sökülerek araç tekrar panelvan haline dönüştürülebiliyor.

Açıklamaya göre, Transit Frigo Van araçlar anahtar teslim olarak ve Ford Otosan '3 yıl sınırsız kilometrem garantisi' ile müşterilere sunuluyor.

Yeni Ford Transit Minibüs "Limited" 339 bin 800 TL'den, Transit Van "Limited" 251 bin 800 TL ve Transit "Frigo Van" ise 252 bin 900 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcılarında müşterileri bekliyor.

Ford Otosan, Ford, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ford yeni Transit 'Limited' ve 'Frigo Van'ı pazara sundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi         
10:28
İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi         
10:23
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu         
09:57
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 11:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ford yeni Transit "Limited" ve "Frigo Van"ı pazara sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei