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FORE KAZIKLI ÖNLEM SONUÇ VERDİ; AMBARLI'DAKİ KAYMA DURDU - Son Dakika

FORE KAZIKLI ÖNLEM SONUÇ VERDİ; AMBARLI'DAKİ KAYMA DURDU

01.06.2021 11:24
FORE KAZIKLI ÖNLEM SONUÇ VERDİ; AMBARLI'DAKİ KAYMA DURDU, System.String[]

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nin zemininde yaşanan kaymayı önlemek amacıyla yapımlarına başlanılan fore kazıklardan 588'i tamamlandı.

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nin zemininde yaşanan kaymayı önlemek amacıyla yapımlarına başlanılan fore kazıklardan 588'i tamamlandı. 148 fore kazığın da önümüzdeki günlerde yapılacağı bölgede yapılan ölçümler, kaymanın durduğunu gösterdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nin zemininde kayma meydana geldiği belirlendi. Bunun üzerine bölge, 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Afete Maruz Risk Alanı' ilan edildi. 3 sokakta bulunan ruhsatlı 57 bina yıktırıldı. İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), riskin daha geniş alanı etkilememesi amacıyla proje hazırladı. İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kayma görülen alanda, 20 milyon TL bedelle fore kazıklı önleme projesi hazırlayarak, ihale açtı. Geçen yılın sonlarında start alan projede, 800 metre uzunluktaki alanda çalışmalar tamamlanırken, her biri en az 30 metre derinlikte 588 demirli ve betonlu kazık yapıldı. 240 metrelik alanda da 148 kazık yapılıp, beton dökülmesi için hazırlıklar tamamlandı. İkinci etaptaki çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacak.

YERİNDE İNCELEDİLER

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın proje ile ilgili görevlendirdiği İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İstanbul Müdürü Hanefi Kalın, Ambarlı Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

'KAZIKLARDAN SONRA BÜTÜN HAREKETLER DURDU"

Vali Yardımcısı Levent Kılıç'ın incelemelerine eşlik eden projenin bilimsel danışmanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sadık Öztoprak, bölgede ciddi sorunlara yol açan kaymanın önüne geçebilmek ve kontrol altına alabilmek için uygulamaya konulan 'kazıklı tutma yapısı imalatının' büyük bölümünün tamamlandığını söyledi. Doç.Dr. Sadık Öztoprak, şöyle dedi: 'Bu imalat sonucunda hareketleri kontrol ediyoruz. Hareketlerin durduğunu, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini görüyoruz. Çok küçük bir kısım kaldı. O da planlandı. En kısa sürede başlayacak. O da bittiğinde bu bölgedeki geri plandaki binalar için düşünülen önleme sistemini tamamlamış olacağız. Burada hareketlerin durup- durmadığını kontrol eden aletsel gözlemlemeler yapılıyor. O aletsel gözlemlere sürekli bakılarak çalışma başarıya ulaştı mı ulaşmadı mı kontrol ediliyor. Tüm proje bittiğinde de bu gözlem bir süre daha devam edecek. Ama bu aşamada bütün hareketlerin durduğunu kazıklardan sonra durduğunu görüyoruz."

FORE KAZIKLI ÖNLEM SONUÇ VERDİ; AMBARLI'DAKİ KAYMA DURDU
FORE KAZIKLI ÖNLEM SONUÇ VERDİ; AMBARLI'DAKİ KAYMA DURDU
FORE KAZIKLI ÖNLEM SONUÇ VERDİ; AMBARLI'DAKİ KAYMA DURDU
FORE KAZIKLI ÖNLEM SONUÇ VERDİ; AMBARLI'DAKİ KAYMA DURDU

İstanbul, Kocaeli, Yatırım, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FORE KAZIKLI ÖNLEM SONUÇ VERDİ; AMBARLI'DAKİ KAYMA DURDU - Son Dakika


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