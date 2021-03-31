Foreign Policy dergisine göre, Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti - Son Dakika

Foreign Policy dergisine göre, Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti

31.03.2021 21:03
Foreign Policy dergisine göre, Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti, System.String[]

NEW Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarısının ve ülkeleri savaş taktiklerini değiştirmeye yönlendirmesinin, ABD ordusunu da bu yönde yeni arayışlara ittiği belirtildi.

NEW Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarısının ve ülkeleri savaş taktiklerini değiştirmeye yönlendirmesinin, ABD ordusunu da bu yönde yeni arayışlara ittiği belirtildi.
Foreign Policy dergisinde yayımlanan makalede, Dağlık Karabağ'da SİHA'ların Ermenistan'ın hava savunma sistemlerini ve ağır zırhlı kuvvetlerini etkisiz hale getirdiği, bu sebeple gelişmiş ülkelerin işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden düzenlemek zorunda kaldığı bildirildi.
Eski ABD Ordusu Asimetrik Harp Grubu Başkanı Albay Scott Shaw'ın görüşlerine yer verilen makalede, Azerbaycan'ın geçen sonbaharda Ermenistan ile yaptığı savaşta, Türkiye'den aldığı SİHA'larla gökyüzünde üstünlüğü ele geçirmesi ve Ermenistan'ın savunma sistemlerine ağır darbe vurmasının, ABD'nin askeri uzmanlarını yeni arayışlara ittiğine işaret edildi.
"Artık ABD veya Rusya olmanıza gerek yok"
Makalede, SİHA'ların Karabağ savaşındaki etkisiyle ilgili, "Bu çatışmada açık olan şey, bütçesi düşük bir ulusun kombine silahlı savaşlar yapabileceğidir. Artık ABD veya Rusya olmanıza gerek yok. Kombine silah savaşına girişin maliyeti düşünülenden daha düşük hale gelmiştir. Potansiyel olarak havadan yere veya havadan havaya bir faaliyet yürütmek için mükemmel eğitimli, muhteşem bir yetenek olan Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri gibi bir şeye ihtiyacınız yok." ifadesi kullanıldı.
Makalede, ABD ordusunun artık Çin gibi rakiplere karşı tartışmasız hava üstünlüğünden yararlanamayacağına, düşük gelirli ulusların SİHA benzeri düşük maliyetli araçlar sayesinde çok daha fazla düşman askeri öldürebileceğine vurgu yapıldı.
ABD'nin eski Savunma Bakanı Mark Esper'e dayandırılan bilgilere göre, Amerikan savunma planlamacıları insansız gemiler için araştırma ve mühendislik yatırımlarını artırmaya başladı, Donanma ve Deniz Piyade Komutanlıkları bu ay insansız sistemlerin kullanımı için yol haritası yayımladı.
SİHA için "uçan zırhlı hayvan" benzetmesi
Makalede görüşüne yer verilen Albay Scott Shaw, insansız hava araçlarının giderek daha çok "hava tanklarına" benzeyeceğini belirterek SİHA'lar için, "Yıkıcı yumruk atabilen, uçan zırhlı hayvanlar ve bunların imha edilmesi zorlaştıkça, yerdeki askerlerin öldürülmesi potansiyel olarak daha kolay hale gelecek ve savaş alanı gözetimi de ucuzlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Dağlık Karabağ savaşının saatler süren görüntülerini inceledikten sonra ABD ordusunun ilgili birimlerine eğitim vermeye devam ettiğini aktaran Shaw, "Bu durum, ABD tarzı manevra savaşı için yeni zorluklar yaratıyor. Son 20 yıldır Irak ve Afganistan'da savaşan ABD birliklerinin standart operasyon prosedürü olan FM radyo üzerinden iletişimi bile, Rusya gibi ülkeler dikkatsiz birimleri bulma ve vurma konusunda çok daha yetenekli hale geldikçe, yeniden düşünülmelidir. Bu, elektromanyetik spektrumda maskesiz kalmak gibidir." ifadesini kullandı.

Foreign Policy dergisine göre, Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Foreign Policy dergisine göre, Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti - Son Dakika


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