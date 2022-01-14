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Forex'te yasa dışı işlem yaptığı iddia edilen örgüt hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Forex'te yasa dışı işlem yaptığı iddia edilen örgüt hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

14.01.2022 16:55
Forex'te yasa dışı işlem yaptığı iddia edilen örgüt hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Forex piyasasında yasa dışı işlem yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Forex piyasasında yasa dışı işlem yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında 22 sanık hakkında 20 ile 53 yıl arasında değişen oranda hapis cezası talep edildi.

Forex piyasasında yasa dışı işlem yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, internette farklı kurumlardan forex işlemleri gerçekleştiren bazı vatandaşların mağduriyet yaşadığı aktarıldı. İddianamede bu aracı kurumların Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) sertifikalandırılmadığı da açıklandı. Sertifikalandırılan aracı kurumların müşterilerinin forex işlemlerinde 1/10 kaldıraç sistemine izin verildiği belirtilen iddianamede, SPK'dan onay almayan kurumların 1/1000'e kadar kaldıraç sistemine imkan sağladığı, bu nedenle yatırımcı kişilerin bunları tercih ettiği de aktarıldı. İddianamede vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığı da ifade edilerek SPK onayı olmayan bu kurumlarda hesap açanlarla ilgili arka plandaki işlemlerin gerçekliğinin teyit edilemediği anlatıldı.

İddianamede, sanıkların, aracı kurumlarla forex işlemleri gerçekleştirerek piyasadan topladıkları çok yüksek miktardaki paraları daha önceden kurulan paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırdıkları ve Türkiye'yi maddi zarara sokacak şekilde faaliyet yürüttükleri de ifade edildi. İddianamede örgüt yöneticisi Muhsin D. ile ortakları Özer D. ve Recep Serdar A.'nın, örgüte ait çağrı merkezlerinde gerçekleştirilen illegal forex faaliyetlerinde diğer sanıkları sevk ve idare ettikleri belirtildi. Sanık Muhsin D.'nin 5 banka hesabında toplam 21 milyon 802 bin TL para çıkışı, 23 milyon 346 bin lira da para girişi yapıldığı iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanık Muhsin D.'nin lisans alamazlarsa firmaları kapatarak yurt dışına kaçmalarının gerekeceği şeklindeki telefon konuşmalarının olduğu da belirtildi. Sanıklardan Eylül Tuğçe A., Arzu D. ve Emel D.'nin işlemlerin yapıldığı çağrı merkezinin sorumlusu oldukları ve talimatla Whatsapp üzerinden yatırımcılarla irtibat kurarak yasa dışı forex sistemini anlattıkları ve örgüte müşteri kazandırmaya çalıştıkları iddianamede açıklandı. İddianamede; örgüt üyeleri, yöneticileri ve lideri arasında hiyerarşik bağ olduğu açıklanarak, "Sanıkların suç işlemeyi amaç edindiği, forex işlemleriyle yüksek kazanç vaadi sunulan müşterileri kendilerine çeken sanıkların hileli hareketlerle yatırımcıların paralarını kendilerine geçirerek haksız kazanç elde ettiği" belirtildi.

İddianamede, sanıklar Muhsin D., Recep Serdar A., Özer D., Eylül Tuğçe A. ve Emel D.'nin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık', 'usulsüz ve izinsiz piyasa faaliyetinde bulunmak' suçlarından ayrı ayrı 22 yıldan 53 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 17 sanık için ise ayrı ayrı 20 yıldan 49 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(Melike İnal/İHA)

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Sermaye Piyasası Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye, Forex, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Forex'te yasa dışı işlem yaptığı iddia edilen örgüt hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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