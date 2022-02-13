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Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı

13.02.2022 16:49

Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kontrolden çıkan forklift devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kontrolden çıkan forklift devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Karalar yolu caddesi üzerinde yokuş aşağı inmekte olan sürücü Ömer Çakıryönetimindeki forklift, yoldaki çukuru girince kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç devrilirken, kaza sonucu sürücü ile yanındaki Muhammed Okşaşyaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Forklift çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı

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Forklift, Akhisar, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan forklift devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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