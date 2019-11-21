Son Dakika Haberleri: Forklift ithalatı 4-8 dolar/kg altında olanlara gözetim uygulanacak
Son Dakika Ekonomi Forklift ithalatı 4-8 dolar/kg altında olanlara gözetim uygulanacak - Son Dakika Ekonomi

Forklift ithalatı 4-8 dolar/kg altında olanlara gözetim uygulanacak

6 saat önce

Forklift ve mekanik kaldırma platformlu yük arabası ithalatının kilogram başına 4-8 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarına gözetim uygulanacak.

Forklift ithalatı 4-8 dolar/kg altında olanlara gözetim uygulanacak, System.String[]

Forklift ve mekanik kaldırma platformlu yük arabası ithalatının kilogram başına 4-8 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarına gözetim uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliği uyarınca, kapsam dahilinde eşya, İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

Tebliğe göre gözetim;

kaldırma yüksekliği 1 metre veya daha fazla olanlar için 6 dolar/kg değerinin,

diğerleri için 8 dolar/kg değerinin,

arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları ile mekanik kaldırma platformlu yük arabaları ve diğerleri için 4 dolar/kg değerinin altında olanlar için uygulanacak.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olarak belirlendi. Uygulama, bugün itibarıyla 30 gün sonra yürürlüğe girecek.


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:09 Kaynak: DHA
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