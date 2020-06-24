Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

19 Haziran Cuma günü Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'nde meydana gelen olayda, park yapımında çalışan Dündar Özden, devrilen forkliftin altında kaldı. Ağır yaralanan Özden, mesai arkadaşları tarafından aracın altından çıkarılarak olay yerine gelen 112 ekiplerine teslim edildi.

Kayseri 'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada devrilen forkliftin altında kalan ve ağır yaralanan işçi Dündar Özden hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

"Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum