Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Günü'nde kadın istihdamına destek programı - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Günü'nde kadın istihdamına destek programı

21.05.2022 10:37
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Günü'nde kadın istihdamına destek programı

Coca-Cola İçecek işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında başlattığı 'Forklift Operatörü Eğitim Programı' ile kadınlara istihdam alanı açtı.

Coca-Cola İçecek işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında başlattığı 'Forklift Operatörü Eğitim Programı' ile kadınlara istihdam alanı açtı. Eğitim programı sayesinde hem dengeyi ve çeşitliliği sağlamayı hem de önyargıları kırmayı hedefleyen şirketin kadın forklift operatörleri Çorlu, İzmir ve Bursa fabrikalarında görevlerine başladı.

"Mesleklerin cinsiyeti yoktur" bakış açısıyla eşit fırsat sunma anlayışını benimseyen Coca-Cola İçecek (CCI), işyerinde eşitlik hedefiyle sahada çalışan kadın sayısını artırmak için yeni bir adım daha attı. 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerinde de kadın çalışan sayılarını artırma sözü veren şirket, 'Forklift Operatörü Eğitim Programı'nı hayata geçirdi. Cinsiyete özgü bir meslek olarak algılanan forklift operatörlüğü, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Günü vesilesiyle programı duyuran CCI'da kadınlar için yeni bir fırsata dönüştü. Eğitimi başarıyla tamamlayan 12 kadın forklift operatörü, şirketin Çorlu, İzmir ve Bursa fabrikalarında görev yapmaya başladı.

Konuyu değerlendiren Coca-Cola İçecek Türkiye Genel Müdürü Hasan Ellialtı, "Forklift kullanımı özel sertifikasyon gerektiren bir iş alanı. Biz de şirket olarak 'Forklift Operatörü Eğitim Programı' ile operatörlerimizi kendimiz yetiştirmeyi hedefledik. Böylelikle hem kadın işgücünün eğitim ve gelişimine katkıda bulunmayı hem de eğitimin sonunda yapacağımız değerlendirmede başarılı kursiyerlerimize şirketimizde istihdam sağlamayı planlıyoruz. Ücretsiz olarak verdiğimiz eğitimleri pilot bölge olarak başlattığımız 3 ilin yanı sıra diğer bölgelerimizde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Fabrikalarda farkındalığı artırıcı eğitimler düzenleniyor

Şirketin eğitim programına katılan kadınların, meslek edinmelerine destek olduklarını dile getiren Ellialtı, "Fabrikalarımızda toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları ile ilgili bilinci artırmak üzerine interaktif uygulamalar organize ederek farkındalığı artırıcı eğitimler hayata geçirdik. Ayrıca, kadın çalışanlarımızın fabrika ortamında rahat ve mutlu hissetmelerini sağlamak üzere, çalışma ortamı ile ilgili geliştirmeler de yapıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, 732 kişinin başvuru yaptığı 'Forklift Operatörü Eğitim Programı'na kabul edilen 32 kadın aday, anlaşmalı eğitim kurumlarına yönlendirilerek kursa katıldı. Başarı gösterenler, sertifika almaya hak kazanarak CCI Türkiye'de istihdam edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Çevre illerden Yalova'ya 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' ziyareti Çevre illerden Yalova'ya 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' ziyareti Radyo program sunucusu Öztürk: 'İntihar etmeye giden bir kadın konuşmamdan etkilenerek vazgeçti' Radyo program sunucusu Öztürk: 'İntihar etmeye giden bir kadın konuşmamdan etkilenerek vazgeçti'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Günü'nde kadın istihdamına destek programı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Bursa'nın en ilginç tostçusu: 15 tost yiyenden para almıyor, altın veriyor
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:05 Mersin'de polen hasadı yapıldı: Kilosu 400 TL'den satılan polenin 100 gramı bir günde üretiliyor
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
10:55 Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
10:07 Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 11:20:07. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Günü'nde kadın istihdamına destek programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement