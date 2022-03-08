Forklift operatörü kadın öğretmen meslektaşlarının yükünü aldı - Son Dakika
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Forklift operatörü kadın öğretmen meslektaşlarının yükünü aldı

08.03.2022 11:07
Forklift operatörü kadın öğretmen meslektaşlarının yükünü aldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir lisede görevli kimya teknolojisi öğretmeni Melis Doğanyiğit, okulun atölyesinde "forklift" kullanarak erkek öğretmenlerin yükünü azaltıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir lisede görevli kimya teknolojisi öğretmeni Melis Doğanyiğit, okulun atölyesinde "forklift" kullanarak erkek öğretmenlerin yükünü azaltıyor.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenlerden Doğanyiğit, kimya teknolojisi üretim atölyesinde forklift kullanan öğretmen sayısı eksik olunca kolları sıvadı.

Operatörlük belgesi alan Doğanyiğit, öğretmenliğin yanı sıra atölyede bu aracı da kullanarak diğer erkek öğretmenlerinin işini kolaylaştırdı.

Atölyede öğrencilerin kimya alanında ürettiği ürünleri forklift ile taşıyan Doğanyiğit, AA muhabirine, okulda 5 erkek 5 kadın kimya teknolojisi öğretmeni olduğunu söyledi.

Erkek öğretmenlerin üçünün forklift kullanabildiğini belirten Doğanyiğit, "Bazen haftanın yedi günü çalışıyoruz. Üretim yapıldığında forklift kullanan öğretmenin de olması gerekiyor. Bu durumda sadece 3 erkek öğretmen oluyor. Erkek öğretmenler kendi aralarında halletmeye çalışıyor ama fazla çalışmaları gerekiyor." dedi.

Diğer öğretmenlerin iş yükünü azaltmak için forklift kullanmaya karar verdiğini anlatan Doğanyiğit, "Zaten araç kullanabiliyorum. Ne farkı olabilir ki diye düşündüm. Aslında hiçbir farkı yok. Biraz daha tehlikeli diyebiliriz sadece." diye konuştu.

"Kız öğrenciler için de güzel örnek oluyor"

Doğanyiğit, forklift kullanmaya başladıktan sonra olumlu dönüşler aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Forklift kullanırken yoldan geçen amcalar, teyzeler durup alkışlıyorlar ya da 'helal helal' diye bağırıyorlar. Öğrenciler için de güzel örnek oluyor. Özellikle kız öğrenciler çok şaşırıyorlar. 'Kadın olup da forklift kullanan bir öğretmenimiz var, biz de bir şeyleri başarabiliriz' diyorlar. Asla kendinizi bir konuda geri çekmeyin. Hayatınıza çıkan her zorlukta 'ben kadınım geri çekileyim, erkekler halletsin' gibi düşünceye kapılmayın."

Forklift operatörü kadın öğretmen meslektaşlarının yükünü aldı
Forklift operatörü kadın öğretmen meslektaşlarının yükünü aldı
Forklift operatörü kadın öğretmen meslektaşlarının yükünü aldı

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Çerkezköy, Tekirdağ, Forklift, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Forklift operatörü kadın öğretmen meslektaşlarının yükünü aldı - Son Dakika


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