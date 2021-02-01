- Forkliftin altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika

- Forkliftin altında kalan işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan işçi, forkliftin altına kalarak yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım D-4015 Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, çalıştığı sırada forkliftin altında kalarak yaralandı. Bu durumu fark eden çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, forkliftin altında sıkışan işçiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan şahıs, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.