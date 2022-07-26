FORKLİFTİN ALTINDA KALAN OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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FORKLİFTİN ALTINDA KALAN OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ

26.07.2022 19:37

KARAMAN'da TIR'dan malzeme indirirken forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan operatör Hasan İncebel, yaşamını yitirdi.

KARAMAN'da TIR'dan malzeme indirirken forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan operatör Hasan İncebel, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1919 Sokak'ta bir enerji firmasına ait iş yerinde meydana geldi. Operatör Hasan İncebel, kullandığı forkliftle, TIR'dan malzeme indirmeye başladı. İncebel, bir araca yol vermek için manevra yaptığı sırada forkliftin devrilmesiyle altında kaldı. Mesai arkadaşlarının, ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncebel, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle forkliftin altından çıkarıldı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İncebel, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polisin, yaptığı incelemenin ardından forklift, vinç yardımıyla olay yerinden götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Hamidiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FORKLİFTİN ALTINDA KALAN OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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