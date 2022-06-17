Forkliftin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Forkliftin çarptığı kadın öldü

17.06.2022 17:58

Samsun'un Çarşamba ilçesinde forkliftin çarptığı kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde forkliftin çarptığı kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Recep D. idaresindeki forklift, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda Çarşamba Asma Köprüsü'nden çıktığı sırada freninin boşalması sonucu Ayşe Sezgin ile yanında bulunan üç çocuğundan Muhammet Emin Sezgin'e çarptı.

Sezgin'i sürükleyen forklift, yol kenarında bulunan 06 FP 5107 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.

Kazada Ayşe Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Muhammet Emin Sezgin sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşe Sezgin'in cenazesi, savcılık incelemesinden sonra forkliftin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından alınarak Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Forkliftin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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