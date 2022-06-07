Antalya'da forkliftin enerji hatlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Antalya'da forkliftin enerji hatlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı

07.06.2022 13:47
Antalya'da forkliftin enerji hatlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, forkliftin elektrik tellerini kopararak zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, forkliftin elektrik tellerini kopararak zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Binali Taci'nin kullandığı forklift, Emek Mahallesi'nde bomu kalkmış halde elektrik tellerine çarptı. Kopan tellerden çıkan ses ve ışık patlamaları sonrası kesinti oluştu, olayda tellerin çarptığı bir otomobil de hasar gördü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve arıza ekipleri sevk edildi. Forklift operatörü Taci'nin alkollü olarak araç kullandığı belirlendi. Taci'nin daha önce ehliyetine alkollü olarak araç kullanmaktan el koyulduğu da tespit edildi.

Taci'ye sürücü belgesi alınmasına rağmen 3'üncü kez alkollü olarak araç kullanmaktan toplamda 7 bin 348 lira para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 10 yıl süreyle el konuldu.

Öte yandan forklit sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 lira ceza uygulandı.

Görüntülerde, bomu kalkmış forkliftin elektrik tellerini koparması ve tellerde meydana gelen şaseden dolayı ışık patlamaları görülüyor.

Antalya'da forkliftin enerji hatlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'da forkliftin enerji hatlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da forkliftin enerji hatlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da forkliftin enerji hatlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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